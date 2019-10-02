2019-10-02T18:12:21+03:00
Экономика

В итальянской Вероне состоится XII Евразийский экономический форум

Мероприятие пройдет 24–25 октября под девизом «Искусство инноваций»
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Мероприятие пройдет 24–25 октября под девизом «Искусство инноваций». Фото фонда РосконгрессМероприятие пройдет 24–25 октября под девизом «Искусство инноваций». Фото фонда Росконгресс
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24–25 октября в Вероне (Италия) состоится XII Евразийский экономический форум. Участники обсудят вызовы глобальной энергетики, энергобезопасность, новые финансовые модели, транспорт и инфраструктура как факторы успешного экономического развития, промышленная революция 4.0 и экономика доверия от Атлантики до Тихого океана.

В Форуме примут участие политические, государственные и общественные деятели, главы крупнейших корпорации и банков, бизнесмены, дипломаты, эксперты, журналисты. В 2018 году на Форуме присутствовало более 1200 человек, около 800 компаний и организаций из 36 стран.

Регистрация участников и представителей СМИ открыта на официальном сайте Евразийского экономического форума.

Организаторы Форума: Ассоциация «Познаём Евразию», Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум.

ИСТОЧНИК KP.RU

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