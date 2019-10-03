Бизнес - лучшая инвестиция?

«Вот накоплю денег, открою бизнес и перестану работать на дядю». Такую фразу можно часто услышать от уставших наемных сотрудников. Свое дело воспринимается как что-то более свободное и очень прибыльное. На практике все немного по-другому. Рассказываем, что нужно иметь в виду, вкладывая деньги в бизнес.

МАЛЫЙ БИЗНЕС - В ПРИОРИТЕТЕ

По официальной статистике, в России шесть миллионов предпринимателей. Их число много лет остается примерно на одном уровне. Доля малого и среднего бизнеса в экономике - 20%. Это вдвое ниже, чем в развитых странах мира. Поэтому власти поставили цель увеличить долю МСП в ВВП вдвое к 2030 году. И даже запустили нацпроект по поддержке предпринимателей. Во всех регионах страны реализуются различные мероприятия.

Открыть дело действительно стало проще, но появились другие риски: нестабильная ситуация в экономике и высокая конкуренция во многих сферах. Кроме того, бизнес не защищен от самого главного риска - собственного создателя…

«Доходность бизнеса в России может быть колоссальной, но анализ тысяч наших предприятий привел меня к грустному выводу. В России самый опасный для бизнеса человек - это его владелец, - пишет Константин Бакшт в книге «Как загубить собственный бизнес: вредные советы российским предпринимателям». - Многие бизнесы обречены уже на этапе создания. Если же дело все-таки начало подниматься на ноги, владелец может прикончить его сотней различных способов».

По мнению Бакшта, пытаясь развить бизнес, предприниматели совершают типовые ошибки.

«Знаете ли вы статистику выживаемости среди новых бизнесов? За первые три года с момента создания их гибнет примерно две трети. За следующие три года из выживших гибнет еще две трети. Результат: из вновь создаваемых бизнесов через шесть лет с момента создания выживает лишь каждый девятый», - продолжает автор книги.

Самая главная ошибка - создавать бизнес только ради создания бизнеса - «чтобы стать владельцем бизнеса». На первое место, по мнению Бакшта, нужно ставить идею, которая будет приносить пользу покупателям. А потом анализировать, сможет ли она заработать. С этого и начнем.

Где получить поддержку

Развитие малого бизнеса стало национальным приоритетом. Почти в каждом регионе есть специальные подразделения, которые помогают начинающим предпринимателям на бесплатной основе. Есть лекции, семинары, консультации. На этих встречах можно узнать обо всех мерах поддержки, которые оказывают региональные власти.

5 первых шагов предпринимателя

Определитесь с нишей

Посмотрите, в чем вы уникальны и какой продукт можете предложить. Возможно, вы получили хороший опыт на нынешней работе и теперь можете открыть свою компанию. Или ваше хобби может перерасти в доходное дело. Наконец, если коллеги и друзья часто обращаются к вам за советом. А вдруг эти рекомендации чего-то да стоят? И другие люди захотят заплатить за такую экспертизу.

Посчитайте бизнес-план

Посмотрите на конкурентов - тех людей, которые занимаются похожим видом бизнеса. Станьте их постоянным клиентом и потихоньку узнавайте все нюансы. Посчитайте, во сколько обойдется открытие бизнеса: создание сайта, аренда помещения, закупка расходных материалов, траты на привлечение первых клиентов и т. д.

Используйте любое преимущество

Старайтесь не раздувать расходы в первые месяцы. Если на чем-то можно сэкономить без ущерба для продукта, так и делайте.

Возможно, вы можете взять помещение в аренду по минимальной стоимости. Или бухгалтера на первом этапе вам может заменить собственная мама, которая разбирается в нюансах. Или брат на грузовой машине сможет помочь с доставкой товара.

Учитесь и общайтесь

Знаний, как и денег, много не бывает. Если захотел организовать бизнес, либо читай книжки, либо спрашивай у друзей-предпринимателей, либо иди на специальные тренинги. А лучше все сразу. Тем более что во многих регионах власти стали организовывать бесплатные семинары для начинающих предпринимателей, где рассказывают обо всех нюансах открытия своего дела. Там можно узнать и список нужных книг и завести хорошие знакомства.

Регистрируйтесь в налоговой

Если все сходится (есть идея, деньги, знания и желание), становитесь официальным предпринимателем. Сейчас, чтобы зарегистрироваться в налоговой, туда можно даже не ходить.

Все можно сделать либо через МФЦ, либо через крупные банки. Они предоставляют такой сервис, чтобы привлечь новых клиентов.