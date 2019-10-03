2019-10-03T14:34:45+03:00
В мире

ФБР призывает русских стать стукачами «ради будущего вашй семъи»*

В соцсетях появились рекламные объявления от американской разведки с идиотскими орфографическими ошибками
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments1
ФБР в Фейсбуке рекламирует свои услуги "ради будушего семъи".ФБР в Фейсбуке рекламирует свои услуги "ради будушего семъи".
Изменить размер текста:

Недавно заокеанские спецслужбы серьёзно изменили правил работы с осведомителями. Отныне добровольные помощники органов (кто-то назовет их стукачами, кто-то — настоящими патриотами) должны получить расширенные гарантии защиты. Рассекретить личность такого человека, например, для выступления на парламентском расследовании в Конгрессе, станет почти невозможно. А доносы (или, если угодно, заявления) осведомителей смогут содержать даже непроверенную информацию — мол, услышал я где-то, что Трамп сговорился с Кремлем… И спецслужбы все равно будут обязаны отреагировать и начать расследование.

Неизвестно, связано ли это с новой кампаний Федерального бюро расследований (ФБР) — американской контрразведки, которая с лета запустила неоднозначную рекламу для русскоязычных пользователей фейсбука. Но карта прямо к карте ложится.

«ФБР обеспечивает лучшую разведку, чтобы противостоять угрозам, посредством информации, которую предоставляет общественность. Если у вас есть сведения, могущие помочь ФБР, посетите наш сайт», — говорится в объявлении для потенциальных стукачей по-английски. Что сопровождается фотографией совершенно американского вида семьи (как выглядит средний русский, аналитики ФБР явно не в курсе). И не менее мощным кириллическим слоганом: «Ради вашего будущего ради будущего, вашй семъи» (орфография и пунктуация оригинала сохранены — прим. ред.)

ФБР запустило неоднозначную рекламу для русскоязычных пользователей фейсбука.

ФБР запустило неоднозначную рекламу для русскоязычных пользователей фейсбука.

Прочие рекламки из этой серии хоть и написаны без ошибок, но тоже вызывают смех: «Не пора ли вам сделать свой ход?» — написано в другом объявлении. Какой ход, куда, зачем? Эта поиск осведомителей — или геймеров для новой компьютерной игрушки?

В общем, почти как листовки, которые немцы сбрасывали с самолетов на наши окопы осенью 1941 года: «Рус, сдавайся, в германском плену тебя ждет еда и теплая одежда». А за Америку, судя по квалификации аналитиков, стратегов и «экспертов по России» в рядах её спецслужб, становится по-настоящему страшно.

* В заголовке сохранена орфография оригинала рекламы ФБР, которая сейчас распространяется на фейсбуке

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экспертиза доказала - западные СМИ скрыто агитировали выходить на незаконные митинги в Москве
Глава Комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в выборы в России Василий Пискарев рассказал в интервью KP.RU, как иностранные державы пытаются влиять на внутреннюю жизнь нашей страны
Немец, вывезший сына из Германии в Россию: «Я спас ребенка из концлагеря»
Соотечественник рассказал спецкору «КП» Ульяне Скойбеде, как учил с малышом адрес русского консульства в Бонне: «Если тебя разлучат с семьей, ты должен стукнуться в калитку и попросить убежища» [Часть 2]
Британский политик: По официальным данным, у нас живет 66 млн человек. А по уроню потреблению хлеба — все 80. И это — мигранты
Новый лидер Партии Независимости Соединённого Королевства (UKIP) Ричард Брэйн дал «КП» эксклюзивное интервью о «Брексите», Крыме и причинах русофобии Лондона
Немец вывез сына из Германии в Россию, чтобы спасти от мигрантов
«Одноклассник-афганец пытался проткнуть малышу горло карандашом, а немецкое государство запретило переводить пострадавшего в безопасную школу», дневник беженца прочла Ульяна Скойбеда [Часть 1]
Экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон: Владимир Путин угощал меня черной икрой, наши отношения размораживались
Бывший глава правительства Соединенного Королевства опубликовал мемуары, в которых рассказал о своих встречах с лидером нашей страны, о том, как его пытались в России завербовать, и почему он просил королеву приструнить шотландцев
Новости 24
В Лондоне активисты облили искусственной кровью здание министерства финансов
Сергей Лавров призвал Запад перестать играть в геополитические игры «с нулевой суммой»
Могерини отложила визит в Белоруссию
Маргарита Симонян прокомментировала слова Навального про чучундриков
Директор Сотниковой прокомментировал новость о потраченных на гадалку миллионах
Опубликован указ об увольнении главы ФСИН
Владельца "112 Украина" и NewsOne обвинили в финансировании терроризма
Подстреленного полицейским школьника в Гонконге обвинили в беспорядках
Девять человек стали жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к туркменскому газу
Глава OMV заявил о хорошем шансе согласования "Северного потока-2" с Данией
Британка узнала о смертельной болезни сына по фотографии
Айсен Николаев: Якутия к 2030-2035 году сможет выйти на объемы добычи угля в 50 млн тонн
Модернизация мощнейшей пушки "Малка" находится на стадии завершения
Лайнер МС-21-300 успешно совершил аварийную посадку в Жуковском
Запуск крупнейшей платформы онлайн-образования «Coursera for Campus» состоится в России
Историк: К «жертвам перестройки» можно отнести всех жителей России и стран постсоветского пространства
Самолет МС-21-300 готовится к экстренной посадке в Жуковском