ФБР призывает русских стать стукачами «ради будущего вашй семъи»*

Недавно заокеанские спецслужбы серьёзно изменили правил работы с осведомителями. Отныне добровольные помощники органов (кто-то назовет их стукачами, кто-то — настоящими патриотами) должны получить расширенные гарантии защиты. Рассекретить личность такого человека, например, для выступления на парламентском расследовании в Конгрессе, станет почти невозможно. А доносы (или, если угодно, заявления) осведомителей смогут содержать даже непроверенную информацию — мол, услышал я где-то, что Трамп сговорился с Кремлем… И спецслужбы все равно будут обязаны отреагировать и начать расследование.

Неизвестно, связано ли это с новой кампаний Федерального бюро расследований (ФБР) — американской контрразведки, которая с лета запустила неоднозначную рекламу для русскоязычных пользователей фейсбука. Но карта прямо к карте ложится.

«ФБР обеспечивает лучшую разведку, чтобы противостоять угрозам, посредством информации, которую предоставляет общественность. Если у вас есть сведения, могущие помочь ФБР, посетите наш сайт», — говорится в объявлении для потенциальных стукачей по-английски. Что сопровождается фотографией совершенно американского вида семьи (как выглядит средний русский, аналитики ФБР явно не в курсе). И не менее мощным кириллическим слоганом: «Ради вашего будущего ради будущего, вашй семъи» (орфография и пунктуация оригинала сохранены — прим. ред.)

ФБР запустило неоднозначную рекламу для русскоязычных пользователей фейсбука.

Прочие рекламки из этой серии хоть и написаны без ошибок, но тоже вызывают смех: «Не пора ли вам сделать свой ход?» — написано в другом объявлении. Какой ход, куда, зачем? Эта поиск осведомителей — или геймеров для новой компьютерной игрушки?

В общем, почти как листовки, которые немцы сбрасывали с самолетов на наши окопы осенью 1941 года: «Рус, сдавайся, в германском плену тебя ждет еда и теплая одежда». А за Америку, судя по квалификации аналитиков, стратегов и «экспертов по России» в рядах её спецслужб, становится по-настоящему страшно.

* В заголовке сохранена орфография оригинала рекламы ФБР, которая сейчас распространяется на фейсбуке