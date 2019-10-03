С точки зрения закона: адвокат Шота Горгадзе о ситуации вокруг СЗАО «СКВО»

После смерти руководителя компании В. М. Касьяненко наследниками стали его вторая супруга Елена Касьяненко, дочь Анна и сын Денис (от первого брака). Совет акционеров проголосовал за назначение на должность руководителя СЗАО «СКВО» Анны Касьяненко. Но далее на детей В.М. Касьяненко и жену Елену посыпались угрозы. Денис добровольно отказался от своей доли, но через какое-то время вдруг начал активно бороться за свои, якобы нарушенные, права. Сейчас он заявляет, что его заставили отказаться от наследства. Его мать, первая жена В. М. Касьяненко, Лидия подавала иск о взыскании супружеской доли в имуществе умершего, в чём ей было отказано. Всего же ею и Денисом было подано 14 заявлений против Анны и Елены. Параллельно в СМИ развернулась широкомасштабная пиар-кампания, направленная на дискредитацию репутации Анны и Елены Касьяненко.

Интересы СЗАО «СКВО» представляет столичный адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при Президенте РФ Шота Горгадзе. Его мы попросили прокомментировать происходящее вокруг ЗАО «СКВО».

- Сейчас в СМИ идет информационный вброс в отношении Елены и Анны Касьяненко. Как вы думаете, адвокат Сергей Жорин намеренно спекулирует общественным мнением, вводя людей в заблуждение относительно обстоятельств дела семьи Касьяненко, когда он дает интервью и комментарии на различных информационных площадках?

Работу с четвертой ветвью власти никто не отменял, как мы с Вами знаем, и много громких примеров, когда манипулирование средствами массовой информации позволяет достигать каких-то временных успехов. Я знаю Сергея Жорина достаточно давно и знаю как хорошего, безусловно, адвоката, который активно использует средства массовой информации. Возможно, не совсем до конца разобравшись, где правда, а где ложь. Не хочется верить, что такой именитый адвокат умышленно вводит общество в заблуждение. Он, безусловно, использует средства массовой информации для того, чтобы сформировать некое мнение у общественности, но при этом я считаю, что никогда не надо недооценивать гражданское общество, которое достаточно мудрое и умеет отделять зерна от плевел, и оно давно научилось разбираться, где правда, а где ложь. Ввести в заблуждение наше гражданское общество какими-то громкими фразами, красивыми лозунгами сейчас уже достаточно сложно. Поэтому, на мой взгляд, окончательную точку должен поставить суд, а не различные пресс-конференции, которые используют как инструмент.

- Сергей Жорин периодически делает акцент на факте удочерения Анны, при том, что сам Денис усыновлен в первом браке. Какую цель он преследует по Вашему мнению? Имел ли право Жорин открыто заявлять об этом и предоставлять документы в СМИ, в которых указана данная информация?

Разглашать персональные данные по закону недопустимо, если только это не является уже достоянием общественности благодаря тому, что находится в материалах дела, а процесс носит открытый характер с доступом СМИ. Что касается удочерения Анны, по-моему, не нужно быть специалистом, который разбирается в физиогномике, для того чтобы посмотреть на портреты покойного Касьяненко и Анны и понять, что это его дочь даже без всяких генетических экспертиз. Помните в Ветхом Завете, есть такая история, когда царю Соломону принесли две женщины младенца, и каждая доказывала, что она мать этого ребенка. Царь Соломон принял решение разрубить пополам ребенка и каждой из этих матерей отдать по половинке. И одна мать сказала – да, пусть так, и не достанется он никому, псевдомать, а другая сказала, не надо убивать ребенка, отдайте его этой женщине. И тогда царь Соломон понял, кто настоящая мать, а кто лжемать. К чему я вспомнил эту ветхозаветную притчу. То, как Анна сейчас управляет детищем своего отца, этим огромным хозяйством, доставшимся ей в наследство, говорит о том, что она болеет за это хозяйство душой и сердцем. Что было бы проще эту махину продать, стать моментально мультимиллионершей, плюнуть на все, уехать заграницу и кайфовать на берегу океана. Вот проще ничего не придумаешь: не было бы этих судов, не было бы попыток возбуждения уголовных дел, не было бы постоянного прессинга, под которым Анна живет сейчас. Просто продать, стать миллионершей, уехать и забыть об этом. Но что делает Анна: она душой и сердцем болеет за это хозяйство, потому что для нее это родное, потому что это для нее не только доллары, рубли, богатства… Для нее это дело семьи, для нее это дела отца. А что делает Денис? А Денис делает все, чтобы уничтожить этот бизнес, чтобы его растянуть, чтобы судами загнать в постоянные долги. И те иски даже, которые подает Денис, они все носят меркантильный характер: не на развитие этого бизнеса, не на развитие агрохолдинга, а на то, чтобы урвать свое, которое совсем в принципе и не его. Поэтому кто здесь настоящий ребенок, а кто здесь как раз выполняет роль этой лжематери, пришедшей к царю Соломону, по-моему, для всех уже очевидно. Еще раз повторюсь, никакими пресс-конференциями сделать белое черным, а черное белым уже ни у кого не получится.

- Какую цель преследует адвокат Жорин, чего добивается, это общая дискредитация, когда он постоянно говорит об этом?

При такой ситуации может быть несколько моментов: во-первых, создать ощущение у общества, что Анна - рейдер, мошенница, которая пытается у несчастного Дениса отнять его бизнес. Во-вторых, цель, которую добиваются – создать некое информационное поле, ложно полагая, что таким образом в судах будет проще работать. Третья цель, ничего плохого, конечно, в этом не вижу, возможность заявить о себе. И четвертая цель, которую достигают в этой ситуации наши оппоненты и их представители, попытаться вывести из равновесия Анну, потому что кому приятно, отдавая всю себя и все свое время любимому делу, слышать и читать постоянную грязь из различных источников о себе. Я считаю, что это комплекс мер, который пытается реализовать наш процессуальный оппонент, здесь я бы не делал акцент на Сергее Жорине, это скорее я делаю акцент на Денисе, как процессуальном оппоненте, потому что на месте Жорина мог быть другой более менее узнаваемый адвокат, совершенно не имеет значение. У Сергея свои метода работы, не могу сказать, что они мне нравятся, но каждому свое.

- Имеет ли право первая супруга умершего Касьяненко В.М. на часть его имущества?

Этот вопрос достаточно задать любому третьекурснику юридического факультета, который сразу и однозначно скажет - нет. Бывшая жена никогда не имеет права на наследство. Это закон, который никто никогда не может изменить, если только Госдума не решит переписать Гражданский кодекс, сделав из него посмешище. Только дети и законная супруга имеют право на наследство. Никакого отношения бывшие, прошедшие процедуру расторжения брака, не имеют право на то, чтобы претендовать на наследство. Это закон, еще раз повторяю, я даже здесь могу не говорить о ситуации с Касьяненко. Я здесь могу просто как правовой ликбез, как бесплатную адвокатскую консультацию дать всем, запомните раз и навсегда: бывшая супруга не имеет права, не имеет долю в наследстве умершего бывшего супруга.

- Как можно квалифицировать договор купли-продажи между Касьяненко Лидией и третьим лицом, которому она пыталась продать не принадлежащую ей часть предприятия за 15 млн. рублей?

Для меня это хороший урок, я давно смотрю на луну, которая мне не принадлежит, но светит всем, и хочу продать ее часть за 20 млн. рублей. Я пока не нашел такое третье лицо, которое бы у меня ее купила, но, в принципе , если эта сделка будет признана законной, то вполне можно начать торговать воздухом, можно начать продавать собственность соседа, можно начать продавать Белый дом, который в Вашингтоне, и к нам никакого отношения не имеет. Почему нет, если можно кому-то продавать не принадлежащие ему блага, то почему бы не заняться нам всем этим. Я вспоминаю анекдот, когда один бизнесмен из России уехал в Лондон и вернулся через пол года миллионером, его спросили: «Как ты сделал такое состояние?. Он ответил, не поверишь, я играл в карты. Как же тебе так все время везло? Ну ,говорит, когда я сел с английскими лордами играть в карты на деньги, мы сделали ставки, после чего лорд говорит, у меня валет, а я ему говорю, покажи. На что лорд отвечает, мы, англичане, привыкли верить друг другу на слово. Вот тут-то карта у меня и поперла, отвечает бизнесмен из России».

Анна Касьяненко - дочь руководителя компании СЗАО «СКВО» В. М. Касьяненко.

Мне очень напоминает сделка с третьим лицом этого самого псевдо бизнесмена из России, уехавшего играть в Лондон. Продавать кому-то не принадлежащие ему блага – верх цинизма, но что самое интересное, потом еще и пытаться легализовать это дело через закон. Нельзя так издеваться над законом, потому что все-таки он для юриста священен. Мы уважаем закон, и когда встаем в зале суда при входе судьи, Вы же понимаете, что мы встаем не перед человеком, который вошел, а встаем перед человеком, олицетворяющим правосудие, которое должно совершиться. Но издеваться вот так цинично, как это делают наши оппоненты, нельзя. Эта сделка незаконна, ничего общего с правом не имеет, еще раз повторяю, это совершенно абсурдная история и, таким образом, продать можно все, что угодно за любую цену.

- А какое участие Дениса в этом?

Мне вообще хочется понять участие Дениса в том, что происходит, я бы очень хотел посмотреть в глаза ему. На всех судебных заседаниях безусловно я буду ходатайствовать о том, чтобы он участвовал лично, потому что у меня к нему масса вопросов накопилась, на которые вряд ли смогут ответить его адвокаты, потому что эти вопросы только он знает и понимает. Не думаю, что его мать что-то делала без его ведома, мне кажется, что это уже такая состоявшаяся спайка, которую нельзя назвать только родственной, еще объединены определенные меркантильные идеи. Поэтому все вот эти шаги, которые они предпринимают, в целях достижения каких-то материальных благ, думаю, что они делают это совместно.

- Работали ли Денис и Лидия на предприятии?

То, что мне известно от моей доверительницы, Анны, они были обычными наёмными работниками с установленной заработной платой. Бывшая супруга получала 100 тыс. рублей в год. На то время это были не плохие деньги, но никак не деньги того человека, который является совладельцем бизнеса, мы с вами это прекрасно понимаем. Вы знаете, есть практика, когда бывших родственников приглашают на работу в компанию в качестве наемного работника, она достаточно распространена, почему: надеяться, что будет относится порядочно, будет относится к работе с душой, от сердца , все-таки это не посторонний. Когда берешь чужого человека на работу, то ты не знаешь, как он себя проявит. И может он окажется честным, порядочным, профессиональным работником, а может быть обычным вруном. Но когда ты берешь людей, которых ты знаешь, ты хотя бы, как минимум, понимаешь, что от них можно ждать. Но вряд ли бы покойный Касьяненко мог предполагать, что на сегодняшний день можно было бы ждать от его бывшей первой супруги и от так называемого усыновленного сына, Дениса, то, что они сейчас развернули. Думаю, что он нахмурил бы брови и просто выгнал их с предприятия, если бы знал, что этим всем закончится. Наемными работниками они были, а совладельцами, людьми, которые вместе с владельцами принимали решения, никогда.

- Действительно ли в гражданских делах были какие-либо поддельные документы, о которых говорит адвокат Жорин? Почему другая сторона везде говорит про поддельные документы?

До тех пор, пока в суде наши процессуальные оппоненты не заявят о фальсификации доказательств, это все будет оставаться просто словами. Я изучил тщательнейшим образом материалы всех тех дел, которые сейчас находятся в производстве, и я не вижу ни одного документа, который бы можно было назвать поддельным. В противном случае, как мы с вами понимаем, это уголовная ответственность. Но это такой, знаете, козырь, который нужно очень грамотно разыграть, и возбуждением уголовного дела по факту фальсификации доказательств можно перевернуть вообще весь ход процесса. Однако, пока мы видим только пресс-конференции, на которых об этом заявляют, но почему-то не видим процессуальных шагов к тому, чтобы эти документы в установленном законном порядке были признаны поддельными. Какой вывод напрашивается? Вывод следующий: в судебном порядке перспективы нет никакой, для того чтобы доказать, что эти документы поддельные, ну а манипулирование общественным мнением, о котором я уже говорил, это излюбленный ход некоторых наших процессуальных оппонентов. (Примечание от автора: документы, о которых говорит С. Жорин, несколько раз были проверены прокуратурой, судами первой и апелляционной инстанции, а также Верховным судом РФ, и были признаны законными, допустимыми и содержащими сведения, соответствующие действительности).

- Как вы можете прокомментировать отказ Дениса от наследства в пользу Елены, мог ли он быть совершен обманным путем, как он заявляет?

Такие решения, как правило, не принимаются сиюминутно. Это решения, которые человек принимает осознанно и понимает, что в том числе и морального права, не только юридического, он не имеет на то, чтобы владеть бизнесом и понимает, что в принципе не справится, и все развалится. И очень часто происходит так, что люди предпочитают синицу в руке, хотя это тоже далеко не синица, а целый журавль, чем пытаться потом работать, чем пытаться потом продолжать дело, которое необходимо развивать, иначе все загнется. Когда много работы, много труда необходимо прикладывать , много усилий, профессионализма, знаний, а если этих знаний нет, необходимо обучаться. Есть категория людей, которым лень это делать, и им просто легче отказаться в надежде, что и так у него в жизни все будет хорошо, необязательно этим заниматься. Но вот если бы мне, например, сейчас предложили бы уехать куда-то в Сибирь, и возделывать там землю, и при этом я бы имел возможность от этого отказаться, отдав это тому, кто на самом деле имеет юридические права, это во-первых, а во-вторых, умеет этим заниматься, я бы поступил так же. А почему мы говорим о том, что он был введен в заблуждение? Кем? Он подписывал все юридические документы. Если он не умалишенный, если он адекватный, он же читал, что он подписывает, он же понимал, какие документы оформляет. Если же он не понимал, то почему мы считаем, что сейчас даже просто, выдав доверенность на Сергея Жорина, он понимает, что он делает. Но ведь может быть сейчас, наняв адвокатом моего коллегу, он тоже не осознает, что он подписывал у нотариуса. Почему же у нас такая избирательность? Когда он отказывался от своей доли, не понимал, а сейчас, когда он нанял адвокатов, он понимает? Давайте с ним поговорим, может и сейчас он не понимает всей ситуации, и ему все эти адвокаты, суды и не нужны, раз он такой человек, который сегодня принимает одно юридически значимое решение, а потом говорит, что его ввели в заблуждение.

- Всем известен факт установления 3-х табличек на кладбище возле могилы Касьяненко В.М. с фотографиями Елены, Анны и ее супруга Анатолия. Денис утверждает, что в связи с ложным, как он считает, доносом его и его мать обвинили в этом злодеянии. Он настаивает, что был произведен обыск на основании предположений и выдуманной, искаженной информации. Что Вы думаете об этой ситуации?

Я знаю об этой ситуации. Для меня совершенно удивительно, что несмотря на угрозы, которые могли быть в адрес Анны, охрану вдруг нанимает себе адвокат Дениса. Зеркальное какое-то отражение. Анна, сколько раз я с ней встречался, в том числе и в Ростове и в Москве, почему-то продолжает ходить без охраны, в том числе и потому, что верит, правда должна в любом случае победить, для правды бронежилеты не нужны. Ну и плюс мне удалось убедить Анну, что после того, как дело стало уже достаточно публичным, вряд ли наши оппоненты решаться на такие противоправные шаги, это было бы совсем безрассудно, и не хочется верить, что такое возможно. Что касается обыска: извините меня, я прочитал все, что писала Анна, те комментарии, которые давали в СМИ на эту тему, и везде я видел лишь предположение Анны и предположение Анатолия, кому это может быть выгодно. Прямых обвинений мы не видели ни разу. Мы работаем над этим делом вместе с известным адвокатом - Виолеттой Волковой, и каждый шаг, каждое действие мы глубоко анализируем, и я хочу сказать, что никакой перспективы говорить о том, чтобы обвинили Дениса непосредственно в том, что это именно он положил эти фотографии, пытаясь запугать этим Анну и Анатолия, и оказать на них моральное давление, нет. Однако, вопросы, в чьих интересах и кто здесь некий такой «выгодаприобретатель» страха, который попытались вселить в Анну , остались открытыми. Надо анализировать, искать правду.

Совет акционеров проголосовал за назначение на должность руководителя СЗАО «СКВО» Анны Касьяненко. Автор фото: Олег ЛУРЬЕ

- Что вы можете сказать о проверке СК РФ по РО в отношении Елены и Анны?

Следственный комитет обязан проводить проверки по поступившим заявлениям, это их работа, однако, хочется просто верить в то, что следственным комитетом перестанут манипулировать, перестанут отнимать рабочее время профессионалов высокого класса, где уголовного дела быть не может. Вместо того, чтобы ловить бандитов, преступников, обеспечивать нашу с вами безопасность, сотрудникам СК приходится заниматься вот такими историями, потому что наши оппоненты без устали пишут новые и новые заявления. Но я очень уважаю следственный комитет, я знаю прекрасно и не понаслышке, а лично сталкивался с высоким профессионализмом господина Бастрыкина, главы СК, и я уверен, что Александр Иванович ни в коем случае не допустит какого-то незаконного решения, которое может быть принято сотрудниками регионального следственного комитета. Дело уже приняло такой общественный резонанс, что я думаю и руководство СК, и руководство страны в курсе происходящего, извините меня, СЗАО «СКВО» - это не какая-то маленькая ферма, это достаточно крупное предприятие, которое своей деятельностью, в том числе, обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны - то, о чем давно говорил президент. Вот, пожалуйста, реализуемая на практике задача, которую поставило руководство страны. Пытаться «кошмарить» такое предприятие, это, на мой взгляд, подрыв экономической безопасности страны.

- Что вы можете сказать относительно большого количества заявлений от представителей Касьяненко Дениса Владимировича в Арбитражный суд (7 заявлений) и районные суды Ростова-на-Дону (тоже 7 заявлений)? Какова цель всего этого?

Есть сейчас в интернете очень модное слово «троллинг», вот по-моему, это такой юридический троллинг. Я не понимаю конечной цели, может быть, задача стоит рассеять внимание адвокатов от какой-то важной истории, постоянно подавая новые иски и отвлекая внимание, заставляя адвокатов работать, но у Анны достаточно серьезная и большая команда адвокатов. Я не единственный адвокат, мы с Виолеттой Владимировной работаем в команде над этим делом, поэтому никаких для нас минусов я здесь не вижу: тратим на это время, отвлекаемся, но ничего страшного, это как некий ликбез, потом в университете будет рассказывать студентам, как бывает.

- Что же все-таки отменил Верховный суд 9 июля 2019 года, та сторона постоянно ссылается на то решение?

Во-первых, Верховный суд не признал решение суда первой инстанции незаконным, там был один маленький пункт, который просто нужно пересмотреть еще раз, это необходимость в части корректировки, а во всем остальном Верховный суд признал, что решение суда первой инстанции законно и обоснованно. Поэтому еще раз повторю: манипулирование сознанием оскорбляет гражданское общество, ни в коем случае этого делать нельзя. Нельзя считать себя умнее общества, к которому ты апеллируешь с высокой информационной трибуны. Ты всегда должен говорить обществу правду, потому что рано или поздно, когда правда вскроется, будет стыдно.

- Как вы считаете, кто может стоять за действиями Лидии и Дениса, и на что в конечном итоге направлены их усилия?

Все тайное рано или поздно становится явным. Я думаю, что наша задача не гадать и не искать черную кошку в темной комнате, а планомерно отстаивать интересы Анны, доказывая ее правоту. И вот когда мы докажем ее правоту, уже совершенно вторичным будет, действовал Денис в единственном числе или за ним стояла команда людей, которая им руководила.

- Жорин утверждает, что в отношении Дениса и Лидии производятся попытки возбуждения уголовных дел? Так ли это? Если да, то из-за чего?

Что такое попытки возбуждения уголовных дел? Если человек нарушил закон, то у потерпевшей стороны есть юридическое право подать заявление о возбуждении уголовного дела. Задача следственных органов провести проверку и, если эти факты подтвердятся, вынести постановление о возбуждении уголовного дела, если факты не подтвердятся, то выносится постановление об отказе уголовного дела. Я не понимаю, о каких попытках идет речь. Давайте называть вещи своими именами: это юридическая война. И одна и вторая сторона вступила на путь этой войны. Все законные способы, методы отстаивания своих законных прав и интересов, в этой войне хороши. По-другому не бывает. Если Денис совершил нарушение закона, безусловно против него будет подано заявление о возбуждении уголовного дела. Ни в коем случае нельзя «рисовать» нарушение закона для того, чтобы припугнуть, для того, чтобы создать проблемы. Этим, кстати, грешит больше наш процессуальный оппонент. А вот по фактам требовать проведение проверки и вынесения объективного решения – это законное право гражданина. Мы своими правами будем пользоваться в полной мере.

- Вы посещали предприятие СЗАО «СКВО» в Зерноградском районе Ростовской области. Расскажите о своих впечатлениях.

Я не просто посещал предприятие, а вместе с Анной и Анатолием его осмотрел, я в первый раз в жизни выпил стакан парного молока. Хочу сказать, что такого я еще не видел. Наверное, есть лучше, наверное, есть хуже, но то, что я увидел там, меня поразило. Поразило качество дороги, чистота, которая царила везде: коровы в идеально чистых условиях содержатся, поля идеально обработаны. Я вот задумался, что это безусловно тяжкий труд, но какой же это труд благодарный, когда ты смотришь, как отвечает земля на то, как профессионально ты подходишь к ее обработке, какой урожай дает тебе она! Важно то, что минимизирована потеря зерна. Меня все это удивило и поразило, и я очень надеюсь, что это будет и дальше процветать, а не будет растаскано нашими оппонентами, по кусочкам распродано, уничтожено только ради того, чтобы обогатиться здесь и сейчас.