Новый мэр Тулы, Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева: У меня дома 18 велосипедов

- Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Последний раз мы брали у вас интервью после победного финиша на Олимпиаде в Афинах...

- Что-то родное звучит – «на Олимпиаде в Афинах».

- Олимпийская медаль у вас где сейчас?

- Стыдно признаться, она лежит где-то в коробке, запрятана. Пока дети были поменьше, они играли медалями. Но иконостаса в доме нет. Никуда не деться от кубков, они стоят на виду, над камином.

- Мы вас поздравляем с назначением мэром такого большого города как Тула. Как ваша семья встретила вашу новую работу?

- Муж в шоке. Я сама немножко… Я до кончиков ногтей спортсменка по чувству. Даже когда чемпионаты мира выигрывала, казалось бы, привыкаешь к этому… Но это такое чувство – я только сейчас осознаю свое прошлое спортивное. Я имею в виду те титулы, которые заработала. Раньше говорили: сначала ты работаешь на авторитет, потом авторитет работает на тебя.

- Как вы мужа успокаиваете? Ребенка на руки даете, он успокаивается?

- Переживает, что еще больше времени буду тратить на работе, в разъездах. Меньше буду уделять семье. Что я меньше смогу с ними быть в лесу, ездить на велосипеде, бегать, в футбол играть с ними меньше буду. У нас есть семейная традиция – в выходные за завтраком включаем свои любимые фильмы. Дети любят, когда мы всей семьей сидим, завтракаем. Фильм включен для фона. Они уже знают цитаты. Мы любим сериал «Сваты». Дети смеются, цитируют. Много спортивных фильмов. «Лед». Фильмы про серфинг. «Покорители волн». Это их завораживает. «Мирный воин» - про гимнастов. Семья спортивная, это заряжает, мотивирует.

- У вас сколько велосипедов дома?

- Штук восемнадцать.

- У вас четыре ребенка, все мальчики. Включая мужа.

- И собаку – зовут Ник, маламут.

- Старшему сыну 22 года, младшему – 2,5 года. У вас солидный стаж мамы. Чем сейчас дети вас радуют?

- Егору в декабре исполнится 10 лет. Он сдал английский, на три, но очень твердую. Они сходили на тренировку. Ему нравится триатлон. Младший ходит на подготовку, тоже рассказывает, какие у него ощущения, что он узнал.

- Муж ужин будет готовить?

- Мы это делаем совместно. У меня еще мама в помощь. Пока ответственность лежит больше на маме.

- Мама как встретила это известие?

- Мама всегда беспокоится за детей. Она сказала: это очень страшно? Я говорю: не очень.

На днях главой большого города с населением в полмиллиона человек стала олимпийская чемпионка по велоспорту Ольга Слюсарева.Фото: ТАСС

- Вы уникальный мэр. Знаете проблемы изнутри. Вы и многодетная мама, и у вас разный возраст у детей. Это хорошо? Как это отразится на вашей работе?

- На мне точно не отразится. Я была председателем комитета по спорту. В областной думе возглавляла комитет по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству. Я очень много вопросов решала и спортивного характера, ко мне очень много обращалось жителей – и многодетные семьи приходили за советом, в какой вид спорта лучше устроить ребенка. Мне нравилось, что ко мне такое отношение родителей. Мне нравится работать тренером. Потому что я могу рассказать, где какая мышца болит. У меня большая семья, разновозрастные сыновья. Я старалась всегда помочь многодетным семьям. Есть неполные семьи, которым нужно решить какие-то проблемы. Такие, к примеру, как устройство в детский сад. Когда ты решаешь эти вопросы, директора говорят: почему же вы к нам не пришли? Все вопросы решаются. Это приятно, когда ты можешь решить какую-то проблему, помочь людям.

- В политике свои жесткие правила. И в велоспорте могут подрезать. Как вы отвечали на трассе некорректным соперницам?

- Меня тренеры даже иногда ругали. Они мне говорили: ты ездишь как мама. Почему ты не отвечаешь грубостью на грубость? Если она тебя прижала, ну прижми ее к борту. Если она тебя на обочину вытолкнула, выставь локти, толкни ее, дай по каске. Я была настолько корректна. Я считала, что бесполезно с такими людьми бороться силой. Я понимаю, что на каждую силу есть другая сила. Но мне казалось, если я выиграю гонку, буду сильнее нее, только таким образом я могу изменить ситуацию. Только через свои успехи…

- Бывает, что политики тоже пытаются подрезать. Вы тоже грубостью не отвечаете?

- Абсолютно. Это привычка. Хотя бывали моменты, когда нужно. А зачем? Это не вразумит человека и не будет иметь должного результата, чтобы проблему решить. Здесь приходится договариваться. В спорте нет времени договариваться. У тебя характер боевой, взрывной. Проблему нужно решать сразу, когда ты на трассе. Правильное решение – это то, которое пришло в первые три секунды. Остальное все неверное. Здесь так не проходит. Здесь нужно все обдумать с холодной головой. Нужно обсудить, договориться, найти компромисс и в итоге выйти на результат. Здесь же не только мой результат.

Когда я приносила присягу, я накануне очень сильно переживала. Я так не волновалась перед олимпийскими играми. Я вспомнила слова своих учителей-наставников. Когда ты выходишь на старт, ты отстаиваешь не свое имя, а честь страны, честь своего региона, города. Сейчас не тот плацдарм, где нужно отстаивать свое имя. Здесь нужно находить силы, умение договориться, обсудить и принять решение. Город особый. И регион особый. За последние годы по инициативе Дюмина (ред. – губернатор Тульской области) у нас реализовано много масштабных, ярких, востребованных проектов - и Казанская набережная, и Суворовское училище. Сейчас реставрируем исторический центр города, где формируется музейный квартал. А в следующем году – 500-летие Тульского кремля! Как ни крути, везде нужна командная работа. И важно не подвести, оправдать доверие коллег, избирателей, губернатора.

- На набережной велодорожки есть?

- Да. Набережная – это вообще наша гордость. По инициативе Губернатора Алексея Геннадиевича Дюмина ее обустроили в 2018 году, теперь это место притяжения горожан и гостей города. Горячая точка. Сколько на ней молодежи, семей гуляет! Очень много туристов. Кстати, Тулу и область посещает все больше гостей, только этим летом в регионе побывало 350 тысяч человек. И велодорожки есть на набережной, в парках и на Красноармейском проспекте. В проекте есть веломаршрут, который свяжет два округа Тулы. Мы проехали по нему. Я насладилась легкой свободной поездкой. В начале октября в Туле заработает восемь станций проката велосипедов и велошеринг.

- Какие первые шаги будут на посту мэра? В какую сторону будете крутить педали?

- Если брать с учетом пятилетней работы в Тульской областной думе шестого созыва, мне приходилось заниматься вопросами строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Это те сферы, от которых напрямую зависит жизнь и благополучие граждан. Тула занимает лидирующие позиции в рейтинге областных центров ЦФО. Уверена, что у нас будет командная работа. Мы аккумулируем все обращения, наказы наших избирателей. Мы должны все обсудить и разработать план действий. Мы не можем пообещать и уйти на задний план. Есть вопросы, которые требуют долгосрочного решения. Но то, что мы можем сделать сегодня, мы должны обязательно сделать. Начиная от посадки деревьев, заканчивая комфортом жизни. Новый состав городской думы шестого созыва должен продолжить работу в этом направлении. Важно стать часть большой команды региона.

2 октября обсудили бюджет города, внесли в него изменения. Как и в предыдущие годы он социально направленный. На образование, культуру, спорт, социальную политику предусмотрено 60 процентов от общих расходов.

- Вам удачного старта.

- Да, мы только стартанули.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Ольга Слюсарева. Российская велогонщица. Олимпийская чемпионка Игр -2004 в Афинах в гонке по очкам на треке. Двукратный бронзовый призер ОИ (2000, 2004). Шестикратная чемпионка мира.

Окончила ТПГУ им. Л.Н. Толстого и Орловскую академию госслужбы. Работала председателем областного комитета по спорту и молодежной политике. В 2014 года была избрана депутатом Тульской областной думы. Мэр Тулы с 27 сентября 2019 года.