2019-10-03T16:16:57+03:00
Спорт

Юрий Семин — Николаю Валуеву: К игре с «Ювентусом» надо подлечить игроков

Знаменитый боксер и депутат стал ведущим Радио "Комсомольская правда"
Сергей КИРИЛЛОВ
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Николай Валуев связался с главным тренером железнодорожников Юрием СеминымНиколай Валуев связался с главным тренером железнодорожников Юрием СеминымФото: Михаил ФРОЛОВ
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Программа «Физкульт-привет от Валуева», которая выходит на «Радио «КП»» по средам в 22.00, на этот раз стартовала одновременно с матчем Лиги чемпионов «Зенит» - «Бенфика» (3:1). А накануне свой второй матч группового этапа ЛЧ проводил столичный «Локомотив», в котором уступил у себя дома мадридскому «Атлетико» (0:2). Знаменитый боксер и депутат Николай Валуев связался с главным тренером железнодорожников Юрием Семиным:

- Юрий Павлович, мы печалимся, когда наши клубы проигрывают.

- Печалиться нет оснований никаких.

- Объясните, в чем была ошибка «Локомотива»?

- На мой взгляд, нам во втором тайме не хватило таких физических кондиций. И нас превзошел «Атлетико». Они были более агрессивны. А в целом я очень доволен игрой команды. Я очень доволен игроками, которые играли в полную силу своих возможностей. Мы должны учитывать, что мы играли с командой, которая может выиграть Лигу чемпионов. Это игроки мирового уровня. Это игроки звездные, это топ-команда вместе с тренером. Да, нам не удалось. Но мы очень достойно играли.

- Нет сомнения, что ребята старались. А были ли шансы выиграть?

- Да, у нас нормальные хорошие шансы были. Но у нас просто не хватило сил. Будь у нас более нормальный, щадящий календарь, то мы имели шансы, по крайней мере, сыграть вничью.

- А как вы будете готовиться к следующему матчу с «Ювентусом"?

- Следующий матч у нас с «Арсеналом» из Тулы. Надо еще собрать свои силы. А до «Ювентуса» (первый матч в Турине пройдет 22 октября) нам очень тяжело и далеко. Надо подлечить игроков. Живем сегодняшним днем.

- А кому повезло с соперниками в группе больше – «Зениту» или «Локомотиву»?

- Это сложный вопрос. Мы хотим, чтобы российские команды как можно дальше прошли, имели победы в Лиге чемпионов. Сейчас ведет «Зенит» (только что Дзюба забил мяч в ворота «Бенфики»), мы за них болеем. А кто пройдет дальше, кому повезло – покажет время. Когда закончатся все матчи предварительного этапа.

- Вы секретов не раскрываете.

- А какие секреты? Секреты в футболе очень простые.

Лига чемпионов

ИСТОЧНИК KP.RU

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