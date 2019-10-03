2019-10-03T16:26:08+03:00
Экономика

Безналичное «русское чудо»: Россиян признали самыми продвинутыми пользователями банковских карт

К таким выводам пришли иностранные исследователи
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Российские потребители, во многих аспектах жизни свободные от унаследованных традиций, смогли перепрыгнуть сразу через несколько этаповРоссийские потребители, во многих аспектах жизни свободные от унаследованных традиций, смогли перепрыгнуть сразу через несколько этаповФото: Михаил ФРОЛОВ
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Консалтинговая компания BCG изучила поведение потребителей в 58 крупнейших странах мира. И пришла к выводу, что в России в последние восемь лет произошел «феноменальный» рост числа безналичных операций. Мы стали в 30 раз чаще пользоваться банковской картой и гаджетами для оплаты товаров и услуг. Сейчас средний россиянин проводит 172 транзакции в год. А в крупных городах - в несколько раз больше.

Как объясняют эксперты, финансовые институты в последние годы внедрили самые современные технологии. В итоге россияне быстро научились пользоваться и мобильными банками, и бесконтактными картами, и платежами с использованием мобильных телефонов. А уж переводить деньги с карты на карты по номеру телефона через приложение может почти каждый клиент.

- Российские потребители, во многих аспектах жизни свободные от унаследованных традиций, смогли перепрыгнуть сразу через несколько этапов, - поясняют эксперты BCG.

Правда, с такой активностью связаны и побочные явления. В последний год участились случаи безналичного воровства. В основном мошенники используют социальную инженерию. Они вводят людей в заблуждение, убеждают назвать им код, который банк присылает в сообщении. После чего опустошают банковский счет. Удобство удобством, а денежки лучше беречь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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