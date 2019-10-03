Безналичное «русское чудо»: Россиян признали самыми продвинутыми пользователями банковских карт

Консалтинговая компания BCG изучила поведение потребителей в 58 крупнейших странах мира. И пришла к выводу, что в России в последние восемь лет произошел «феноменальный» рост числа безналичных операций. Мы стали в 30 раз чаще пользоваться банковской картой и гаджетами для оплаты товаров и услуг. Сейчас средний россиянин проводит 172 транзакции в год. А в крупных городах - в несколько раз больше.

Как объясняют эксперты, финансовые институты в последние годы внедрили самые современные технологии. В итоге россияне быстро научились пользоваться и мобильными банками, и бесконтактными картами, и платежами с использованием мобильных телефонов. А уж переводить деньги с карты на карты по номеру телефона через приложение может почти каждый клиент.

- Российские потребители, во многих аспектах жизни свободные от унаследованных традиций, смогли перепрыгнуть сразу через несколько этапов, - поясняют эксперты BCG.

Правда, с такой активностью связаны и побочные явления. В последний год участились случаи безналичного воровства. В основном мошенники используют социальную инженерию. Они вводят людей в заблуждение, убеждают назвать им код, который банк присылает в сообщении. После чего опустошают банковский счет. Удобство удобством, а денежки лучше беречь.

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