Бездомная из России исполняла оперные арии в американском метро и стала звездой

Несколько дней назад лос-анджелесский полицейский, осуществлявший патрулирование одной из станций городской подземки, запечатлел на свой мобильный телефон пение бездомной женщины. Арию Пуччини блондинка средних лет исполняла в вестибюле метро.

В тот же день видео было опубликовано в Twitter-аккаунте полиции Лос-Анджелеса и за короткий промежуток времени набрало более 1 млн. просмотров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/735616" frameborder="0"></iframe> В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск.

Женщину разыскали журналисты. Оказалось, что это иммигрантка из России, приехавшая в США почти 30 лет назад. Эмили Замурка рассказала, что никогда не училась пению, а лишь подражала оперным дивам, слушая их партии в записи. Однако, у нее есть музыкальное образование по классу скрипки и фортепиано.

Жизнь за океаном у женщины сложилась не особо: она работала в ресторанах и домах престарелых, часто переезжала из города в город, но денег никогда не хватало. А в последние годы Замурка не могла позволить себе аренду даже самого дешевого жилья, оказавшись, в итоге, на улице.

После того, как Эмили внезапно стало знаменитой, с ней связались представители горсовета Города Ангелов, пообещав обеспечить ее жильем и работой. Неравнодушные к судьбе пока еще бездомной звезды собрали для нее более 50 тыс. долларов на одной из краундфандинговых платформ.

Не исключено, что Эмили Замурку ждет еще и сольная карьера: ею заинтересовался американский продюсер и композитор Джоэль Даймонд. Дважды номинант на премию «Грэмми» заявил, что предложил Эмили записать диск.

Пока же Замурка не устает повторять, что ее ошеломила такая популярность, и что она надеется на изменение своей жизни к лучшему.

В интервью Замурка не рассказывает о том, откуда она приехала в США. Возможно, ее необычная фамилия не является девичьей. Интернет-энциклопедии указывают на адыгейское происхождение этой фамилии.