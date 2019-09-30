Поддержка с нуля, новые клиенты и выход на экспорт

МЕЧТАЛА О БИЗНЕСЕ, НО БЫЛО СТРАШНО

Ольга Тихомирова из подмосковной Балашихи всю сознательную жизнь работала по найму. Служба в большой корпорации приносила доход, но мечты были о чем-то большем. Идею своего дела вынашивала несколько лет, но было страшно. Окончательно оставить рутинную работу решилась, когда почувствовала серьезную поддержку. Случайно узнала о семинаре для начинающих предпринимателей, куда пришли бывалые бизнесмены, консультанты и неофиты.

- В начале лета я оказалась на обучении в коворкинге «Старт» в Реутове, где мне рассказали, что открылся орган поддержки для предпринимателей «Мой бизнес», - рассказывает Ольга Тихомирова. - Я была удивлена, что там могут получить практическую помощь даже те, у кого нет ничего, кроме идеи. Я записалась, пришла и без всяких очередей прошла курсы, они действительно мне помогли! Сотрудники ответили на все вопросы, рассказали о том, как все устроено, помогли заполнить документы, зарегистрироваться в налоговой, даже составить бизнес-план. Это невероятно важно для тех, кто не имеет опыта в бизнесе. Прошло всего четыре месяца, и я уже на этапе сертификации моей продукции. Мне помогли не только с оформлением заявки, но и с выделением субсидии на сертификат. И, знаете ли, для микробизнеса с начальным капиталом несколько сотен тысяч рублей - это серьезный момент. Там даже помогли найти мне помещение в аренду!

Ольга занимается пошивом умного постельного белья для детей. Теперь у нее свое ИП, и вот-вот она наймет первый персонал и начнет серийное производство.

ВМЕСТО БЮРОКРАТИЗМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ

Таких, как Тихомирова, в реутовском центре «Мой бизнес» уже несколько десятков. Прежде этот центр «Мой бизнес» работал в пилотном режиме, теперь же систему его работы с гордостью называют «боевой», потому что специалисты ради победы буквально готовы кидаться вместе с будущими и действующими предпринимателями на амбразуру. В мае тут было всего 7 обращений, сегодня в 20 раз больше.

Работу центра для бизнесменов в Реутове лично проинспектировал министр экономики РФ Максим Орешкин.

- Центры «Мой бизнес» - часть общей инфраструктуры, которая нацелена на то, чтобы у предпринимателей по всей нашей стране было меньше проблем, - заявил глава Минэка на торжественном открытии. - Это то место, куда предприниматель может прийти за консультацией и получением поддержки. Одно из развитых направлений центров - набор обучающих программ. Для нас важно, чтобы сотрудники центров понимали, что их главная задача - появление новых компаний, развитие и увеличение размеров тех, которые уже существуют. Нужно отходить от стандартного бюрократизма. Вместе с человеческим общением должно быть желание работать вместе с предпринимателем, помогать ему становиться лучше. Взаимосвязь между успехом предпринимателя и успехом экономики страны абсолютная.

- Какая поддержка МСП (малому и среднему бизнесу) уже оказывается? - спросили мы министра.

- Нацпроект работает по всем направлениям: для тех, кто только приходит в бизнес, и для тех, кто уже работает. Созданы программы микрофинансирования, гарантийный фонд. На уровне регионов работают центры поддержки экспорта, которые помогают уже подросшим компаниям выйти на внешние рынки. Действуют программы по созданию индустриальных технопарков, площадок, доступных для предпринимателей. Человек может найти поддержку на каждом этапе развития предприятия на уровне властей субъектов. А задача федеральных органов власти - оказывать поддержку региональным инициативам и в том числе обеспечивать финансирование.

На открытии центра министр экономики РФ Максим Орешкин оставил на стене автограф и напутствие: «Дерзайте и все получится!».

ЦЕНТРЫ «МОЙ БИЗНЕС» ПОЯВЯТСЯ В КАЖДОМ ГОРОДЕ С НАСЕЛЕНИЕМ БОЛЬШЕ 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

- Какова цель?

- Доля МСП в ВВП страны должна расти и превысить 30%. Мы видим, что позитивная тенденция есть. Должна увеличиваться занятость. Сейчас мы находимся в Московской области, это регион-лидер с точки зрения и увеличения численности, и количества предприятий. Они становятся важным источником поступления налогов в бюджет, что дает возможность реализовывать социальные и другие программы.

- Как развивается программа льготного кредитования МСП под 8,5%?

- Эта программа постепенно разворачивается, объемы выдаваемых кредитов растут. Мы ее донастраиваем, включаем новые виды бизнеса, которые раньше не входили: рестораны, отели, микроторговлю. Сейчас эти компании могут получить льготные кредиты. Мы также настраиваем взаимодействие с банками, делаем его более удобным. Видим снижение общего уровня процентных ставок. К примеру, в Сбербанке до конца 2019 года в рамках этой измененной программы выдадут дополнительные кредиты на 20 миллиардов рублей. В следующем году, надеемся, наберем еще большие обороты.

ПРИХОДИТЕ СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ

- А как быть микропредприятиям без кредитной истории, которым такие кредиты недоступны?

- Для самых маленьких компаний у нас создан механизм региональных микрофинансовых организаций, региональных гарантийных организаций, чья задача на самом первом этапе подхватить предпринимателя, позволить ему сделать первый шаг в своем развитии, чтобы затем он мог пользоваться стандартными банковскими продуктами, - пояснил Максим Орешкин. - Молодому бизнесу с оригинальными идеями с большими перспективами таким образом можно прийти и получить стартовую поддержку. Для этого призываю всех прийти в центры «Мой бизнес», где помогут, расскажут, куда обратиться, как оформить заявку и прочее. К 2024 году такие центры будут открыты в каждом городе с населением больше 100 тысяч человек. Приходите, узнавайте о программах поддержки, образования, присоединяйтесь, становитесь лучше!

УСЛУГИ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫ

«Мой бизнес» в Реутове находится в том же здании, что и МФЦ. Отдельное помещение в коворкинге, куда предприниматели будущие и настоящие могут обратиться с понедельника по субботу с 9 до 18, работает по тому же принципу «одного окна». И, что очень важно, все услуги абсолютно бесплатны.

- Мы - связующее звено между гражданином и органами власти, - комментирует глава офиса «Мой бизнес» в Реутове Наталья Лаврова. - Теперь не нужно ходить по разным инстанциям, обивать пороги. Мы уже оказываем предпринимателям около 200 услуг, и их спектр будет расширен. Сроки выполнения запросов от предпринимателей жесткие - 5 дней и никакой волокиты! При первом же визите предпринимателя к нам все, что знаем, рассказываем здесь и сейчас.

По словам Лавровой, все специалисты центра обучались мыслить нестандартно, широко и стали думать как предприниматели, чтобы быстрее и эффективнее им помочь.

Руководитель центра Наталья Лаврова уже помогла двум сотням предпринимателей развернуть свой бизнес.

- Человеку не нужно самому «штудировать интернет», искать информацию, причем не всегда компетентную, - продолжает руководитель. - Придя в центр «Мой бизнес», любой может узнать, как начать свое дело, как зарегистрироваться, как выбрать систему налогообложения, как дальше вести свое дело, преодолеть препятствия, решать вопросы. Если это большое, крупное дело, то мы обязательно передаем в центральный офис, откуда вопросы адресуют профильным министерствам и ведомствам.

СУБСИДИЯ НА СЕРТИФИКАЦИЮ 95%

Предпринимателя могут связать с другими компаниями поддержки для более глубоких консультаций.

- Начинающие бизнесмены могут два раза в год получить бесплатную консультацию у профильного специалиста. Для производственников есть региональный инжиниринговый центр, который софинансирует до 95% от стоимости услуг платных аккредитованных компаний, - подчеркивает Лаврова. - К примеру, сертификация. То есть само производство платит всего 5% за сертификацию. Для начинающего производства это возможность сэкономить кучу денег. Иногда эта сертификация стоит до 500 тысяч рублей! Есть большой список услуг: маркетинг, аудит и т.д. Мы подсказываем, в каком направлении лучше и комфортнее «бежать» дальше. Также есть программа 50% возмещения расходов на покупку оборудования и компенсация 70% первоначального взноса по лизингу. Плюс 30% субсидия на модернизацию.

Топ-3 услуг центра «Мой бизнес» в Реутове на сентябрь 2019 года

1. Господдержка: субсидии, займы, микрозаймы, банковские гарантии.

2. Регистрация, открытие бизнеса (выбор между ИП, ООО, консультации о

самозанятом режиме).

3. Помощь с налоговой. К примеру, помогают составить нулевую декларацию.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И НОВЫЕ БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ

Алексей Маслов раньше работал в банке, а теперь он самостоятельный разработчик программ искусственного интеллекта «Хидбук Клауд». Его компания молодая - 2,5 года занимается «компьютерным зрением», системами распознавания эмоций, интонаций и другими цифровыми решениями. Алексей пришел в «Мой бизнес» для того, чтобы расширить свое дело. Его компания уже сотрудничает с пятью из 10 крупнейших банков и множеством других предприятий.

Молодой предприниматель Алексей Маслов с помощью специалистов «Мой бизнес» нашел новых бизнес-партнеров и клиентов.

- Здесь я обслуживаюсь как ИП, - рассказывает предприниматель. - Ребята мне помогают с точки зрения подбора партнерской базы, клиентов,контрагентов, которые присутствуют на региональном рынке. Теперь мне куда легче выходить на эти компании через это сообщество. К примеру, мы стали сотрудничать с магазинами «У Палыча», куда устанавливаем системы распознавания удовлетворенности клиентов при помощи видеонаблюдения. Они получают удовлетворенных клиентов, а мы - новых бизнес-партнеров. Маслов считает, что любая точка контакта государства с предпринимателями по целому ряду вопросов - это огромный прорыв вперед.

- Жизнь значительно упрощена, - продолжает он. - Не приходится ходить по сотням организаций. Как физическое лицо я хожу в МФЦ, как предприниматель - в «Мой бизнес». Идея классная! Помню, как МФЦ тоже были не заполнены вначале, теперь глядите, какой там спрос на госуслуги. То же ждет и «Мой бизнес».

БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА И ВЫХОД НА РЫНОК США

Такой же молодой предприниматель Вячеслав Тимашков - гендиректор компании по производству капсульного кофе и чая «Кофепод». Еще пару лет назад работал в госкорпорациях, но решил открыть свое дело. В центр «Мой бизнес» его привели амбиции выхода на западные рынки.

Вячеслав Тимашков воспользовался визитом министра на открытие центра «Мой бизнес» и вручил ему свою продукцию.

- Когда мы планировали наладить экспорт в США, то тут мне серьезно помогли с консультациями, - говорит Тимашков. - Мою заявку отработали очень быстро. Я узнал о способах и механизмах поддержки. Специалисты

«Мой бизнес» помогли мне установить контакты с экспертами Российского экспортного центра, мы начали работать. Например, по нашему направлению нужна была аналитика. Вообще это дорогое удовольствие - 5 -10 тысяч долларов. Но оказалось, что российскому бизнесу ее дают бесплатно. Теперь мы продаем наш кофе в Америке.

МОЖЕМ СТАТЬ ЛУЧШЕЙ МИРОВОЙ ПРАКТИКОЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА

Кстати, а есть ли на передовом Западе и вообще в мире что-то подобное центрам «Мой бизнес»? Этот вопрос «Комсомолка» задала замдиректора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Олесе Тетериной:

Олеся Тетерина убеждена, что у нас есть все шансы стать передовиками в поддержке предпринимательства.

- В США, в Сингапуре, в Турции существуют аналоги центрам «Мой бизнес», - отвечает Тетерина. - Но на самом деле так же, как и с опытом МФЦ для граждан, представителям бизнеса там не предлагается комплексный подход. Нужны муниципальные услуги - отправляйтесь в одно ведомство, претендуете на гранты и субсидии - обращайтесь в специальный фонд или агентство. На одной площадке, бесплатно или на льготной основе это аккумулировано только в России. Кругом многие говорят, что в США передовой опыт и очень дружелюбная атмосфера для развития предпринимательства. Но на деле те, кто там работает, испытывают абсолютно обратное. Везде нужно прийти, записаться на прием, просидеть в его ожидании день, и еще не факт, что успеют принять. Налицо выпадание из бизнес-процесса. А у нас уже сейчас существует не только возможность записаться на конкретное время, но и получить все через электронные Госуслуги. У нас своя история, и мы идем своим путем. И если у нас получится реализовать все, что запланировано в рамках нацпроекта, в какой-то момент мы можем стать лучшей мировой практикой по поддержке бизнеса.