Менеджеры по взяткам: Минтруд рассказал, как бороться с коррупцией в частных компаниях

Война с коррупцией идет по всем фронтам. С чиновников и госслужащих власти переключились на коммерческие структуры. В недрах Минтруда подготовили многостраничные документы: «Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации» и «Меры по предупреждению коррупции в организациях». Среди идей — назначить в каждой конторе главного по коррупции, точнее, по борьбе с ней, а еще запретить служащим принимать дорогие подарки.

- Презент может быть проявлением коммерческого подкупа или взятки, - считает заведующая Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Дина Крылова. - Речь о крупных компаниях которые тратят много денег на строительство, закупки, обучение и многое другое. Естественно субподрядчики заинтересованы в том, чтобы именно они получили от такой структуры заказ. Вот и идут на многое, чтобы обеспечить лояльность людей, принимающих решение.

Получил подарок — уже чем-то обязан. Так рассудили чиновники и посвятили отдельную главу в рекомендациях презентам, которые получают сотрудники. Советуют, например, присмотреться к презентам от поставщиков или конкурентов. А еще определить минимальную стоимость сувенира, начиная с которой стоит беспокоиться, а то принесешь в офис блокнот с какой-нибудь конференции, а специально обученный борец с коррупцией тут как тут. «В отдельных случаях» советуют даже требовать с сотрудников декларировать каждую полученную от партнеров бутылку шампанского или футболку.

Риск коррупции бдительные сотрудники Минтруда углядели в закупке товаров и услуг для нужд организации, получении и сдачи в аренду имущества, да и вообще в любой работе, которая предполагает финансирование сторонних юрлиц.

- Определенные коррупционные риски могут возникать и в процессах управления персоналом организации, в частности при распределении фондов оплаты труда и принятии решений о премировании работников, - предупреждают чиновники.

Короче говоря, куда ни кинь, везде клин.

А раз коррупционные соблазны поджидают руководителей отделов и департаментов буквально на каждом шагу, неплохо бы знать, где соломки подстелить. Для этого компания предлагается назначить главного по тарелочкам, то есть по борьбе со взяточничеством. Этому несчастному предписывается перелопатить все бизнес-процессы в поисках «критических точек» - ситуаций, когда честность сотрудника скорее всего даст сбой. А еще изучить основные внутренние документы, провести серию бесед с работниками, на которых может лечь тень угрозы взятки, оценить каждую рабочую ситуацию, исходя из ее «коррупционной рискованности». Если поставленный на такую работу человек не сойдет с ума, результатом его ревизии станет описание чуть ли не любого возможного в данной конторе вида коррупции. Надо полагать, чтобы новые сотрудники быстрее в курс дел входили.

Ну а дальше придется думать, как со всем этим бороться. В рекомендациях Минтруда советуют, например, установить специальные программы, которые за пару минут проверят, не приходится ли кто-то в конторе, которая поставляет в офис бумагу для принтера, родственником завхоза, который эти закупки и проводит.

- В реальности подобные рекомендации неисполнимы, а может даже и вредны, - категоричен в разговоре с «КП» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. - Их ведь не наши чиновники придумали, все это уже давно есть на Западе. И наши госкорпорации живут по таким стандартам и обложены данью по антикоррупционным процедурам. Почему данью? Потому что сертификаты по их соблюдению выдают определенные компании, которые на этом зарабатывают миллионы долларов.

Справедливости ради отметим, что пока российскому бизнесу только советуют пристально всмотреться в себя в поисках «коррупционной составляющей».

- Эти стандарты и на Западе-то не работают, зачем же нас в это затягивать? Зачем регулировать ту сферу, которая и так зарегулирована так, что люди продохнуть не могут? - возмущается Кабанов.