Иногда возникает ощущение, что все там работающие существуют в некоем придуманном пространстве, где нет женщин, а есть «телочки»; где любовь ассоциируется с тем, кого на «лобном месте» выберет на ночь девушка, обклеенная ресницами по периметру глаз; где человек, вчера перебравшийся в Москву из Воркуты или Бобруйска и пошутивший пару раз про свою профессию сталевара, через пару недель переходит на шутки про клубы, яхты и правила съема тех же «телочек». Если человек еще и плюгав, то тридцать процентов своего выступления он потратит на истории о том, что ему «никто не дает».

В последнее время появилось еще одно направление - сериальное. Там обязательно есть олигарх, коррумпированный чиновник, «телочки», тупой «чел» из народа (обычно работает охранником или живет по соседству и разухабисто пьет) и шутки, которых хватает ровно на то, чтобы смонтировать анонсы. Девиз этих «мыльных опер» - «богатые тоже чудачат». Сейчас в сериале «Триада» чудачит мужчина, от которого одновременно забеременели три женщины. Жена, любовница и «телочка», снятая в ночном клубе.

Мужчину в сериале «Триада» играет человек, который вполне мог бы сниматься в фильмах про хоббитов: пухлый, пучеглазый, с наивным взглядом. Так и вижу его в «Открытом микрофоне» с речью: «Привет, я Вася из Саратова, уже две недели в Москве и никак не могу найти девушку. Поаплодируйте, если кто-то удивлен». Уверена: аплодировать будут единодушно, но тут-то, в сериале, по сюжету сразу три добровольно, за одну неделю, не предохраняясь, ложатся в постель с хоббитом! Ладно, жена (ее играет Дарья Мороз) - может, раньше ее супруг и не таким пухлым был. Но любовница, обеспеченная дочь начальника налоговой, лицом гарна, фигурой лепа? Ей-то к чему женатый некрасавец? А «случайная связь» из клуба, которая хотела отомстить бойфренду? Во всем клубе не нашлось кого-нибудь посексуальнее?

А дальше наш честный герой, получив от каждой гурии по тесту на беременность с двумя полосками, предлагает женщинам жить всем вместе. Долго и счастливо, полагаю. Падая иногда с лестниц, по которым ползет в окна своих пассий. Делать он это будет 16 серий. Иногда герой с отчаянием будет всматриваться в пространство. Еще есть тема с капризами беременных - то огурцы им соленые подавай, то штукатурку с потолка. В женской консультации тоже будет весело. Или когда всех тошнит одновременно, а туалет в доме один - тоже забавно.

Вопрос, конечно, не в правдоподобности. Гротеск, гипербола, все дела. Проблема в том, что хохотать лень. Запасы смеха уже израсходованы при просмотре анонсов.