Нобелевские премии-2019: лауреаты уже известны

Доживем до понедельника

В понедельник с7 октября тартует так называемая Нобелевская неделя, в ходе которой будут распределены научные награды в области медицины и физиологии, физики, химии. Имена лауреатов уже известны нобелевскому комитету — выбраны из сотен номинантов. Осталось только огласить. Что называется, весь список — пока секретный.

Называть имена корифеев науки начнут в понедельник. Согласно расписанию. Вот оно:

Медицина и физиология - 7 октября (12:30 мск)

Физика — 8 октября (12:45 мск)

Химия — 9 октября (12:45 мск)

Альфред Нобель завещал учредить премии не только в области науки, но еще и по литературе и за содействие установлению мира во всем мире — премию мира, как сейчас называют эту номинацию. Кто станет их лауреатами, мы узнаем 10 и 11 октября соответственно.

Нобель плюс шведский банк

В 1968 году Шведский банк (Riksbank ) учредил премию, которую ныне присуждают на тех же условиях, что и другие Нобелевские премии — премию по экономике (The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences). В завещании Нобеля такой номинации нет, но экономическая премия тоже считается Нобелевской. Лауреаты будут названы 14 октября.

Нобелевская медаль. Плох ученый, который о такой не мечтает.

Медаль в руках восторженных лауреатов.

Каждый ученый, удостоенный Нобелевской премии, получит медаль с профилем Альфреда Нобеля — учредителя одноименной премии, диплом и наличные деньги. В 2018 году размер премии составил 9 миллионов шведских крон — 949400 долларов по курсу того года. В нынешнем — сумма останется прежней, но в твердой валюте она уменьшится — до 909000 долларов по курсу октября 2019 года.

Кип Торн - один из лауреатов Нобелевской премии по физике за 2017 года, удостоен за гравитационные волны. Обрадовался, узнав.

С ЧУВСТВОМ НЕПОДДЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА

Наука и жизнь

Исследования лауреатов, как правило, невероятно серьезны и на редкость заумны — трудны для понимания. Не то, что у их коллег по Шнобелевским премиям, присуждение которых состоялось накануне. Но предыдущие 3 года явили исключения — удивили и вызвали повышенный интерес общественности. А то и ажиотаж. Как например, Нобелевская премия 2016 года в области физиологии и медицины. Ее был удостоен специалист по биологии клетки из Технологического университета Токио Ёсинори Осуми (Yoshinori Ohsumi) — за понимание фундаментальной важности аутофагии. Информацию об открытии японца прочитали миллионы человек весьма далекие от науки. А почему? Потому что он, по сути, доказал, что поститься полезно.

Не трудно было понять, за что Жак Дюбуше (Jacques Dubochet), Иохим Франк (Joachim Frank) и Ричард Хендерсон (Richard Henderson получили Нобелевскую премию по химии за 2017 год. Ученые модернизировали электронный микроскоп так, что стало возможно наблюдать за объектами живой природы и получать их трехмерные изображения.

Достижение лауреатов Нобелевской премии по физике за 2018 год - Артура Ашкина (Arthur Ashkin), Жерара Муру (Gеrard Mourou) и Донны Стрикленд (Donna Strickland) - вообще выглядит фантастическим. Они создали лазерный пинцет. В его основе - лазерные лучи, которыми, как выяснилось, можно захватывать, удерживать и перемещать небольшие объекты. Лазерным пинцетом пользуются биологи и медики, которые ухватывают отдельные бактерии и даже вирусы - перемещают их, не нанося никакого вреда, под микроскоп и изучают. Изучают, что называется, живьем под тем модернизированным микроскопом, премию за который дали на год раньше.

Удивят ли лауреаты нынешнего года? И чем? Узнаем на следующей неделе.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Нобелевскую премию по физике присуждали 112 раз, лауреатами стали 210 человек.

Нобелевскую премию по химии присуждали 110 раз, лауреатами стали 181 человек.

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присуждали 109 раз, лауреатами стали 216 человек.