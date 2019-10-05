Алина Загитова впервые показала образ Клеопатры на новый сезон

В субботу, 5 октября, в японском городе Сайтама, где весной этого года Алина Загитова впервые в карьере стала чемпионкой мира, прошел предсезонный турнир Japan Open. Фигуристы, разбитые на 3 команды, состязались, предсталяя свои произвольные программы. И именно на этих соревнованиях все впервые увидели, как выглядит костюм Алины Загитовой на произвольный прокат нового сезона.

Сама фигуристка набрала 154,41 балла, став второй по итогам произвольной программы сразу же вслед за Александрой Трусовой, которая сделала 4 четверных прыжка за прокат. И вот чуть позже Алина у себя в личном Инстаграме выложила фото, где она предстает в новом образе:

- Открыли сезон с Клеопатрой. Огонь на Japan Open 2019! - подписала снимки олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Загитова перед стартом сезона еще ни разу не появлялась на льду в новом образе. На контрольных прокатах она вышла на лед в тренировочном костюме. Премьера Загитовой в образе Клеопатры состоялась как раз таки на турнире в Японии.