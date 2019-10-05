Фигуристка Александра Трусова впервые в истории сделала четыре четверных прыжка во время выступления

В субботу, 5 октября, в японском городе Сайтама прошел предсезонный коммерческий турнир Japan Open, в котором приняли участие две российские топ-фигуристки. Юная Александра Трусова и более опытная Алина Загитова вошли в состав команды Европы на необычном соревнованиии и помогли своему коллективу добиться победы.

Japan Open - ежегодный турнир с участием фигуристов из разных частей света. Они делятся на команды по географическому принципу - Европа, Япония и Северная Америка. Загитова и Трусова вошли в состав команды Европы с Денисом Васильевым из Латвии и Хавьером Фернандесом из Испании. И каждый из фигуристов выступал, согласно правилам турнира, только с произвольной программой.

Всех покорила на этом турнире 15-летняя Саша Трусова. Во время своего проката она сделала четыре четверных прыжка! Судьи засчитали Трусовой сальхов, лутц, тулуп в каскаде с тройным тулупом и тулуп в каскаде с тройным сальховом. Такого еще никто не делал в мире.

И не мудрено, что по итогам соревнований в произвольной программе у женщин Трусова оказалась выше Загитовой - 160,53 балла. А вот у Алины - только 154,41 балла. Но чистый прокат.

Сборная Европы именно благодаря нашим девушкам одержала победу в турнире. До выступления европейцы проигрывали почти полсотни баллов североамериканцам и 22,67 - японцам. Но в итоге стали первыми!

Стоит отметить, что в мужской части соревнований первое место досталось американцу Нэйтану Чену - 189,83 балла. Вторым стал Шома Уно, третья позиция у американца Винсента Чжоу.

614,73 балла - итог выступлений команды Трусовой и Загитовой. Вторая позиция - у японцев (602,16), а третье место - у сборной Северной Америки (593,42).