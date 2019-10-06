Австрийский Отелло: 25-летний юноша убил бывшую девушку и всю ее семью

Кровавая бойня произошла на горнолыжном курорте Китцбюэль в Австрии. Полиция задержала 25-летнего молодого человека по подозрению в убийстве пяти человек.

Как сообщили в полиции, юноша добровольно явился сегодня утром в участок и рассказал о случившемся.

- Он принес пистолет и нож и заявил, что убил пятерых человек, - сообщил журналистам глава Государственного управления уголовных расследований Уолтер Пупп.

Правоохранители сперва не поверили, но на всякий случай отправились по тому адресу, который назвал юноша. И каков был их ужас, когда на месте они обнаружили пять безжизненных тел. Полицейские вызвали медиков в надежде спасти хоть кого-нибудь, но было уже поздно.

Причина такого зверского убийства оказалась банальна. Ревность.

Два месяца назад 25-летний убийца расстался со своей 19-летней девушкой. Разрыв дался ему болезненно. Молодой человек очень сильно переживал. Да еще к тому же, у его уже бывшей подруги довольно скоро появился новый ухажер. Этот факт ему особенно не нравился. Поэтому юноша решил свести счеты и с бывшей возлюбленной и ее пассией.

Рано утром в воскресенье убийца пришел в дом девушки, где она жила вместе с родителями и старшим братом. Первой жертвой «австрийского Отелло» стал отец его бывшей подруги. Его он застрелил на пороге дома, когда тот открыл дверь. Затем очередь дошла до старшего брата и матери.

Экс-герлфренд и ее 24-летнего ухажера убийца нашел в гостевом домике неподалеку. Но дверь была заперта, и стрелку пришлось пробраться внутрь через балкон. Но это не помешало ему свести счеты с бывшей любовью и ее новым другом.

Молодой человек уже признался в совершении убийства. Также он рассказал следователям, что сообщников у него не было, он действовал в одиночку. Пистолет он взял у брата, у которого была лицензия на оружие.