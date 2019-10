Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр: Мне посоветовали: инвестируй в Чуркина!

Но у только что вышедшей в свет книги «Школа идеалистки» (The Education of an Idealist) бывшего постпреда США при ООН Саманты Пауэр, вот уже вторую неделю занимающей лидирующие позиции в мировом списке бестселлеров, для такого успеха были все основания. Во-первых, Пауэр не только дипломат, но и профессиональный журналист. Ее перу принадлежат несколько книг, за одну из которых она получила Пулитцеровскую премию.

Публикуем наиболее любопытные выдержки из мемуаров.

О ПРЕЗИДЕНТЕ ТРАМПЕ

Преемник Обамы начал разворачивать страну в радикально противоположном направлении. Как и многие американцы, я испытываю возмущение и тревогу за будущее.

О ПРЕЗИДЕНТЕ БУШЕ-МЛАДШЕМ

Когда его переизбрали на второй срок в ноябре 2004 года, я пала духом. Результатом его руководства страной стали: вторжение в Ирак, пытки, тюрьма Гуантанамо, политика, принесшая много проблем и вреда.

О ПРЕЗИДЕНТЕ ПУТИНЕ

Задачей Путина является восстановление величия России. Широта этой инициативы обеспечила ему высокие оценки, и многие оценили российского лидера за то, что он продемонстрировал устойчивое влияние своей страны на мировой арене, а также за то, что он переиграл Обаму.

Как-то в выходной, находясь дома, я участвовала в затянувшемся телефонном совещании. Сын крутился вокруг меня, пытаясь привлечь мое внимание. «Путин, Путин, Путин… - начал жаловаться он. - Когда же наконец будет Деклан?» (Речь идет о британском певце с ирландскими и шотланскими корнями. - Ред.)

ОБ ООН

Когда политики сообщают, что разрешением того или иного кризиса должна заняться ООН, они просто снимают с себя ответственность, демонстрируя полное отсутствие воли у себя самих… ООН, которую призывают к изменениям, изменится только тогда, когда этого захочет критическое количество стран-участниц. Есть мультипликационный ролик, который гуляет в интернете: сотни людей слушают оратора. Он вопрошает: «Кто хочет изменений?», и все дружно голосуют. Затем выступающий с трибуны задает другой вопрос: «А кто готов измениться?» Публика опускает глаза и делает вид, что не расслышала вопрос…

О РОЛИ РОССИИ В ООН

Россия - одно из пяти государств - членов Совбеза ООН, обладающих правом вето. Ее голос критичен для решений совета. Для того чтобы ООН могла по-настоящему влиять на вопросы войны и мира, США и Россия должны договариваться.

О ВИТАЛИИ ЧУРКИНЕ

Когда я принимала дела у Сьюзан Райс (предыдущий постпред США при ООН. - Ред.), она особо сакцентировала внимание на следующей рекомендации: отношения с постпредом России при ООН будут залогом моего успеха. «Инвестируй в Чуркина, - посоветовала Райс. - Порой он будет сводить тебя с ума, но вы будете нуждаться друг в друге».

Виталий и я всегда отвечали на телефонные звонки друг друга. На мой телефонный звонок он не ответил только один раз - когда шла церемония открытия Олимпийских игр в Сочи.

Мне нравился Виталий, и я его уважала, хотя проводила значительную часть своего времени в ООН в публичной и жаркой битве с ним. Он знал правила и процедуры организации лучше, чем кто-либо, и был знаменит среди дипломатов в ООН тем, как мастерски использовал эти правила и процедуры на пользу России.

Он понимал важность американо-российского сотрудничества. Его опыт работы в период холодной войны показывал: даже когда отношения между Россией и США натянутые, две наши страны могут найти способы для движения вперед и выстраивания конструктивного диалога.