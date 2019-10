Нобелевская премия в области медицины и физиологии-2019: ученые объяснили, как дышат живые клетки

Началась Нобелевская неделя. Названы первые лауреаты — в области медицины и физиологии. Ими стали Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенце (William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza). Как отмечено в сообщении Нобелевского комитета, ученые награждены за открытие того, как живые клетки ощущают, что изменился уровень доступного им кислорода и приспосабливаются к этому (for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability). Они определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода. Растолковали, как уровень кислорода влияет на клеточный метаболизм и физиологические процессы в целом.

Лауреаты Нобелевской премии в области медицины и физиологии за 2019 года.

Открытия нынешних нобелевских лауреатов стали основой для разработки новых стратегий борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями.