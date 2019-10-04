Как день рождения девочки превратился в благотворительный проект, который помогает сотням людей

27 октября в центре Москвы состоится Детский благотворительный бал «Космический косплей». Организаторы бала — команда друзей-единомышленников. Вот уже 7 лет подряд они выбирают благотворительную организацию, которой хотят помочь. Сборы средств на дорогое лекарство, сложный социальный проект для особых детей, редкая неизлечимая болезнь — друзья выбирают непростые темы, но из года в год они не только собирают деньги, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается, но и привлекают внимание общества к непопулярной проблеме. И еще так, через веселый бал, танцы и музыку, благотворительность становится естественной частью жизни для тех детей, кто участвует в этом празднике.

Дарья Исакова, директор по спонсорству и маркетингу группы компаний SAV Entertainment и Русский Шоу Центр, - единственная в команде организаторов детского бала, профессионал в области проведения мероприятий. Она уверена: «устроить подобное мероприятие и помочь любимой благотворительной организации под силу любому — нужно лишь желание и немного организаторских способностей».

- До того, как устроить первый бал, мы с друзьями проводили ярд-сейлы: мы приезжали из разных районов Москвы и продавали всякое барахло, - рассказывает Дарья. - Там мы потихонечку познакомились. Все деньги, которые удавалось собрать, шли на благотворительность. Это было классное время, собирались «свои» люди, радовались встрече, и у нас были приличные сборы. А потом однажды наша подруга обмолвилась, что пообещала своей шестилетней дочке на день рождения бал. Мы переглянулись и сказали: в чем проблема? Давай сделаем бал! Никто из нас до этого не делал ничего подобного. Но оказалось, что совсем рядом с домом подруги есть помещение, где танцуют танго, там хороший зал, и так за месяц всё сложилось и мы провели бал. И сделали его благотворительным: все собранные деньги пошли в фонд «Подари жизнь». Пригласили всех, кого мы знаем, а те, кто нас знает, пригласили тех, кого они знают.

Конечно, на первые балы в основном приходили друзья и друзья друзей. Не было ни анонсов в СМИ, ни продажи билетов, ни специальных сайтов — как это происходит сейчас. Но уже тогда чувствовался основательный подход команды: бал должен быть красивым событием, которое останется в памяти каждого ребенка, а не заурядной самодеятельностью. Каждый год ребята выбирают новую тему для бала: был у них и классический «бал Наташи Ростовой», с полонезом и вальсами, был и бразильский карнавал (в качестве партнера команде удалось даже привлечь Бразильское посольство!), были английские скачки, путешествие в Нарнию...

В этом году, 27 октября гостям бала предстоит космическое путешествие — и это, пожалуй, первый раз, когда тема бала связана с целью сбора средств. Дело в том, что бал в этом году состоится в пользу благотворительного фонда «Живи сейчас» - единственного в России фонда, который развивает в стране помощь людям с БАС, или болезнью Стивена Хокинга. В фонде действует медико-социальная служба, где помогают более чем 700 людям по всей стране. Все они, как и Хокинг, постепенно теряют способность двигаться, говорить, даже дышать, но сохраняют ясное сознание и острый ум. В память о великом астрофизике, который посвятил свою жизнь изучению загадочных черных дыр, решено было и сюжет бала перенести в межгалактическое пространство.

Мы сами никогда не знаем, где найдем, где потеряем, но каждый раз все складывается, хотя мы делаем бал с абсолютно нулевым бюджетом. Нам фортит, люди просто соглашаются нам помогать. Наша Юля, например, может зайти в цирк на Цветном бульваре и выйти оттуда с мешком костюмов и кучей билетов в директорскую ложу. Или Женя, который просто позвонил в Бразильское посольство и рассказал им, что мы «популяризируем бразильскую культуру». Когда два года назад мы делали бал в стиле королевских скачек, все тоже сложилось удивительным образом: по разным причинам мы не могли в тот год провести бал в «Особняке на Волхонке», к тому же танцмейстер, который обычно проводил наши балы, в этот раз не мог участвовать. То есть мы одновременно искали и танцмейстера, и, главное, помещение. И тут я буквально на улице встречаю старого знакомого и рассказываю ему, что нам для бала нужен зал. Он тут же связал нас с руководством московского ипподрома. Управляющим оказался очень авторитетный, серьезный мужчина, Георгий Гераскин. Нам даже показалось, что разговаривать с ним будет сложно. И вот у нас первая репетиция, танцы, Георгий в зале наблюдает за происходящим. И неожиданно выясняется, что Георгий — бывший солист Большого театра! В итоге мы нашли не только зал, но и танцмейстера, «Королевские скачки» прошли на ура.

Кстати, «Королевские скачки» остаются самым успешным по благотворительному сбору балом: тогда команде удалось собрать больше 3 миллионов рублей на закупку двухлетнего запаса дантролена – лекарства для лечения злокачественной гипертермии. Это редкое, но смертельно опасное для жизни осложнение, возникающее при применении ингаляционного наркоза.

Хотя балы и проводятся для детей, денежные пожертвования — это, конечно, дело их родителей. Но это вовсе не значит, что дети не в курсе, ради чего весь этот праздник. Напротив, главное, чего хочется добиться организаторам, - это включить в детях желание делиться своим теплом и помогать тем, кто в беде.

И тут очень показательна история, которая произошла на прошлогоднем балу «Народы Нарнии». По замыслу, бессменная ведущая наших балов Тутта Ларсен была в роли Белой колдуньи, она строила детям козни, а им предстояло разрушить ее чары. И вот кульминационный момент, Колдунья уже почти повержена, Тутта на сцене «тает». В это время к ней идет через весь зал Девушка-весна с большой корзиной пионов и огромным шлейфом. По сценарию Девушке-весне нужно было дойти до Тутты, водрузить на нее свой головной убор, и тогда Белая колдунья стала бы доброй. Но что-то пошло не так: Девушка-весна настолько впечатлила детей, что они стали брать у нее пионы и не давали пройти к «таящей» королеве. Тутта видит, что к ней никто не подходит и начинает импровизировать: «Бедная я, бедная, никто меня не любит, я таю, а пожалеть меня некому». И тут происходит то, что невозможно спланировать заранее: две девочки подходят и отдают ей свои пионы. И то же делают все остальные дети! То есть они сами поняли, что злую колдунью нужно просто пожалеть — перевоплотилась она в итоге именно от доброты детей, и это был тот не запланированный Wow-эффект, который круче любого прописанного сценария. Тутта и все мы плакали.

Основная идея организаторов бала — не только в привлечении средств и внимания к проблеме, но и в том, чтобы воспитывать детей в правильном русле, когда помогать — это естественная часть жизни. И это не нравоучения, что такое хорошо и что такое плохо. На деле все это происходит очень искренне и естественно — ничего удивительного, ведь среди постоянных гостей бала и собственные дети организаторов.

За семь лет, что мы делаем балы, многие наши дети выросли, но во-первых, мы нарожали еще. А во-вторых, мы стараемся сделать так, чтобы действие захватывало детей разных возрастов. Например, моя дочь участвовала в «Венецианском карнавале», когда ей было два года. Уверена, что «Космический косплей» в этом году окажется захватывающим действием и для нее, и для детей постарше, лет до 10 точно. У нас даже будет запуск детей в космос в VR-очках!

Вообще организаторы продумывают сценарий бала таким образом, чтобы это было не шоу, а действие, в котором дети принимают активное участие. Традиционно на балу много танцев, живая музыка, захватывающий сюжет, а в завершении бала — конечно же, сладкое угощение.

Мы просто волонтеры. Мы никогда не хотели создавать свой фонд, потому что каждый должен заниматься своим делом: фонды должны быть экспертами в помощи людям, а мы можем раз в год делать красивый праздник для детей, который поможет тем, кто в этом нуждается. Наша сила — в том, что мы делаем. И мне кажется, в принципе организация подобных мероприятий — это вполне посильная задача для любого человека, кто хочет помогать. По большому счету нужно просто заразить желанием других людей. Найти помещение, договориться с участниками, сделать страницу события в интернете — все это делается своими силами или по знакомым. Если у тебя будет хотя бы небольшая команда единомышленников, которые будут готовы вписаться в любой момент — то всё получится.

VII детский благотворительный бал «Космический косплей» в поддержку фонда «Живи сейчас» состоится в Москве 27 октября по адресу: «Особняк на Волхонке», Большой Знаменский переулок, д. 2, стр. 3. Начало в 12:00. Узнать подробности и приобрести билеты на бал можно на специальной странице www.bal.alsfund.ru.