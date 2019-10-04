2019-10-04T17:30:15+03:00
Происшествия

Бывший командир воздушного судна рассказал, что могло стать причиной крушения самолета подо Львовом

Александр Романов считает, что у Ан-12 слабое крыло для планирования, когда тяга пропадает
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Ан-12 обнаружили примерно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы львовского аэродромаАн-12 обнаружили примерно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы львовского аэродромаФото: REUTERS
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В четверг утром на подлете ко Львову потерпел крушение Ан-12 авиакомпании «Украина Аэроальянс». Грузовой борт, который выполнял рейс из испанского Виго, пилотировали 7 членов экипажа, один человек сопровождал груз. За 13 километров до международного аэропорта Львов самолет исчез с радаров. При том через 19 минут после этого один из членов экипажа, выйдя на связь, сообщил, что борт совершил экстренную посадку. И уже через 20 минут Ан-12 обнаружили примерно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы львовского аэродрома..

Министр инфраструктуры страны Владислав Криклий сообщил о гибели как минимум пятерых человек, трое ранены. По предварительной информации, самолету не хватило топлива дотянуть до ВПП.

Вот как прокомментировал это происшествие экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности воздушных полетов Александр Романов:

- Может ли во внутриевропейских перелетах грузовой самолет идти в плохом состоянии и с «недоливом» —это все-таки не Африка, не Латинская Америка…

- Это возможно. Может быть нерасчетные ветра появились. Не исключено, что они меняли курс на маршруте из Виго во Львов. Вариантов много. Может, течь появилась.

- Но ведь Ан-12 считается надежной, поверенной временем машиной?

- Это было так, но она ведь очень старая! Гадать не хочется, но причин могут быть десятки — в том числе и связанные с состоянием конретно этого самолета. И остаток топлива мог быть неправильно рассчитан, и долить могли что-то не то. И давление не проверили. Бывает, заправка происходит нештатно. Написали одно количество тонн в остатке, а на самом деле меньше осталось.

- Международный рейс в Европе, пусть и грузовой, должен проверяться перед вылетом серьезно, не по бумажке?

- Всякое случается. Возможна и перегрузка большая. Из-за чего перерасход топлива сразу значительнее будет. И на каких высотах они шли, в каких эшелонах — тоже имеет значение.

- У вас есть знакомые пилоты с большой практикой на АН-12?

- У нас их давно вывели из эксплуатации. Кажется, только у Минобороны несколько таких машин осталось — и я не слашл, летают они сейчас или нет. Гражданские Ан-12 в России не летают давно. На самом деле, удивительно, что такие еще летают на внутриевропейских рейсах.

- Живучесть этого самолета при экстренной посадки насколько высока?

- Если самолет полностью остался без тяги, у него качества крыла не такое хорошее, чтобы планировать на большое расстояние. И плавно, без разрушения сесть. Учитывая, что это местность подо Львовом, там могло и препятствие быть в виде дерева, кустов, траншей...

ИСТОЧНИК KP.RU

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