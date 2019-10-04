СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-04T09:29:33+03:00

На Украине самолет АН-12 совершил аварийную возле аэропорта во Львове. Фото: Госслужба по ЧС Украины

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На Украине 4 октября в 7:10 утра по местному времени совершил аварийную посадку самолет АН-12. Воздушное судно заходило на посадку в международном аэропорту Львова.

- В Государственную службу по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 километров до международного аэропорта «Львов» исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку, - проинформировали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, погибли четыре человека. Посадить самолет пилоты решили из-за того, что закончилось горючее. Борт выполнял чартерный грузовой рейс в Испанию по маршруту Вико - Львов.

Сообщается, что спасатели обнаружили самолет примерно в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы. Возгорание не обнаружено. Специалисты вызволили экипаж из поврежденного АН-12.

ИСТОЧНИК KP.RU