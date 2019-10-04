2019-10-04T09:29:33+03:00
Происшествия

На Украине самолет АН-12 совершил аварийную возле аэропорта во Львове

Погибли четыре человека
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
На Украине самолет АН-12 совершил аварийную возле аэропорта во Львове. Фото: Госслужба по ЧС УкраиныНа Украине самолет АН-12 совершил аварийную возле аэропорта во Львове. Фото: Госслужба по ЧС Украины
Изменить размер текста:

На Украине 4 октября в 7:10 утра по местному времени совершил аварийную посадку самолет АН-12. Воздушное судно заходило на посадку в международном аэропорту Львова.

- В Государственную службу по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 километров до международного аэропорта «Львов» исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку, - проинформировали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, погибли четыре человека. Посадить самолет пилоты решили из-за того, что закончилось горючее. Борт выполнял чартерный грузовой рейс в Испанию по маршруту Вико - Львов.

Сообщается, что спасатели обнаружили самолет примерно в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы. Возгорание не обнаружено. Специалисты вызволили экипаж из поврежденного АН-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Селин Дион из-за проблем с голосом отменила два концерта
Путин заявил о невозможности сдержать Китай
В ЛНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины
В Минфин оценили последствия падения стоимости нефти
Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять в СМИ Украину
В России треть родителей рассчитывают на помощь от детей на пенсии
161 тысяча в месяц: Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать для полного счастья
На самом мощном ледоколе в мире запустили ядерные реакторы
На реке в Индии перевернулось судно, семь человек погибли
Politico: Министр энергетики США может подать в отставку
Стрельба в штате Вашингтон: один человек убит, двое ранены
Эко-активистка из Швеции Грета Тунберг после слов Путина изменила профиль в Twitter
За неделю у границ России были замечены более 40 иностранных самолетов-разведчиков
Медведев на Кубе пообщался с Раулем Кастро
У Дании не осталось политических вопросов к «Северному потоку – 2»
Сирийские войска отразили атаки террористов близ Пальмиры
Трамп вновь заявил о намерении создать новое СМИ для вещания за рубеж вместо CNN
Россия предложила в 2020 году перенести заседания Первого комитета ГА ООН из Нью-Йорка
Через год на Украине не останется русскоязычных школ