В Германии ищут подземные тоннели с сокровищами нацистов

На территории бывшего фашистского концлагеря «Бухенвальд» в октябре официально начались поиски секретных тоннелей, шахт с сокровищами Третьего рейха. Включая знаменитую Янтарную комнату, вывезенную в 1941-м вермахтом из летней резиденции российских императоров в Царском Селе под Ленинградом в Кенигсберг. В 1945-м ее следы затерялись. Неужто все эти годы бесценное произведение искусства находится буквально под ногами многочисленных посетителей мемориального комплекса жертв нацизма?

ШТОЛЬНИ С ЦЕННОСТЯМИ

- Бухенвальд - в переводе с немецкого «буковый лес» - один из крупнейших гитлеровских концентрационных лагерей на территории Германии, - рассказывает историк Третьего Рейха Константин ЗАЛЕССКИЙ. - Это на его воротах была печально знаменитая надпись «Каждому – свое!». Лагерь организовали летом 1937-го вблизи города Веймар в Тюрингии. До апреля 45-го через него прошли четверть миллиона узников из СССР, стран Европы. Военнопленные, политические, уголовники, евреи, гомосексуалисты… 56 тысяч были расстреляны или умерли от голода, рабского труда, в результате медицинских опытов.

- Концлагерь освободили ровно 74.5 года назад, 11 апреля 45-го. Почему именно сейчас вдруг начался поиск сокровищ на его территории?

- Вовсе не вдруг. Американцы, взявшие Бухенвальд, по горячим следам обнаружили две взорванные штольни. А в них – тонны золота, серебра. Чтобы их вывезти, потребовалось девять армейских грузовиков! Добыча вроде бы ушла в Штаты, Англию.

Позже был найден аэроснимок февраля1945 года, на котором видно, что кроме этих двух штолен в Бухенвальде были другие. Появилась также карта, на которой приблизительно обозначены еще шесть тоннелей, шахт!

- Откуда в концлагере секретные тоннели?

- Тоже не секрет. На территории Бухенвальда находится гора Эттерсберг. В ее каменоломнях узники вручную пробивали тоннели, добывая известняк. Вывозили его на тачках. Работа очень тяжелая, каторжная, потому была высокая смертность. Целенаправленное уничтожение заключенных трудом.

Отступая, нацисты вроде бы спрятали в этих тоннелях награбленные по всей Европе баснословные богатства, а входы взорвали. Позже все поросло лесом.

Но если под землей действительно есть сокровища, называть их так, на мой взгляд, можно лишь условно. Речь идет скорее о ценностях, принадлежавших заключенным.

Я не случайно сказал, что через Бухенвальд за его короткую историю прошло более 250 тысяч узников. Гитлеровцы создали десятки подобных лагерей в самой Германии, странах Европы, на оккупированных территориях Советского Союза. В них за колючей проволокой страдали миллионы мирных граждан, военнопленных. Представляете, сколько было у них обручальных колец, перстней, часов, у женщин – цепочки, сережки, другие ювелирные украшения, у мужчин – модные в ту пору серебряные, позолоченные портсигары… Мелкий антиквариат. Бедняги, которых угоняли с родных мест, как правило, брали с собой самое ценное. Они ж не знали о дальнейшей своей судьбе.

Система концлагерей, созданная в Германии в 1933-34 годах, входила в состав Главного административно-хозяйственного управления СС (военизированных отрядов нацистской партии). В лагерях эсесовцы отбирали у заключенных все ценности. Позже – золотые зубные коронки. В конце войны, отступая под натиском советских войск, эсесовцы эвакуировали с Востока на Запад, в Германию, лагеря и материальные ценности. Бухенвальд был одним из последних концлагерей, остававшихся под контролем войск СС. Представляете, сколько ценностей туда свезли. И спешно укрыли под землей. (Пишут, что здесь зарыты и документы Главного оперативного управления СС, переехавшего из Берлина в Бухенвальд.) Американцам, помимо прочего, весной 45-го достались несколько тонн ценностей из польского лагеря смерти Освенцим, тоже спрятанные в штольнях.

В 45-м в шахте Бухенвальда американцы нашли тысячи золотых колец.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

75 ЛЕТ В ЯМЕ ДЛЯ ЯНТАРЯ - СМЕРТЬ

- А как же наша Янтарная комната?

- В Царском Селе под Петербургом толпы туристов который год выстаивают длинные очереди, чтобы лицезреть точную копию Янтарной комнаты, восстановленную нашими реставраторами. А поиск оригинала все продолжается. В Альпах, Калининграде, Польше, Германии, Дании, даже в США. Версия с Бухенвальдом всплывает впервые. Если легендарная Комната действительно попала сюда, что, на мой взгляд, маловероятно, то, полагаю, она погибла. 75 лет в шахте для янтаря - практически смерть.

- Какие перспективы у немцев что-то найти под землей?

- Мой прогноз пессимистический. После раздела поверженной фашистской Германии между союзниками Веймар и его окрестности попали в Восточную (советскую) зону. Вошли в ГДР. Уже в августе 1945-го НКВД создает в Бухенвальде «Спецлагерь №2» для мелких нацистов. Он действовал до 1950 года. Конечно же, история с девятью американскими грузовиками золота и серебра из здешних штолен была на слуху. НКВД проводил свой поиск. Безрезультатно. Позже с помощью СССР был создан грандиозный мемориальный комплекс в Бухенвальде, великолепный, выше всяческих похвал. Вообще, мемориалы жертвам фашизма в ГДР были на порядок выше, чем в Западной Германии. Власти ГДР, советские органы занимались сокровищами Бухенвальда. Ничего найдено не было.

- Зачем же тогда власти нынешней Германии устроили в октябре раскопки?

- Чтобы подтвердить, либо опровергнуть многочисленные публикации и слухи о секретных тоннелях, якобы битком забитых награбленными сокровищами нацистов. Эти слухи ходят с 90-х годов. Найдут что-то в Бухенвальде или нет – результат будет в любом случае. Важно - об операции объявлено официально. Территория мемориала – охраняемое место. Самостоятельно работы здесь вести нельзя. Власти дали разрешение на раскопки. Хочу подчеркнуть, что в Германии весьма серьезно относятся к теме тайников с ценностями Третьего рейха. И не устраивают дешевых спекуляций по этому поводу. В отличие от соседней Польши, где спекуляции раздуваются на государственном уровне.

Пробиться к тоннелям пытаются с помощью экскаваторов. Фото: Скриншот видео

ПОЛЬСКИЕ ФЕЙКИ ДЛЯ ТУРИСТОВ

- Вы имеете в виду сенсацию про «золотой эшелон», облетевшую в 2015 году весь мир?

- И ее тоже. Тогда власти польского города Валжбих объявили, что в окрестностях в заброшенном тоннеле стоит под землей нацистский поезд длиной 150 метров. В вагонах 300 тонн золота, алмазы, жемчуг… 4 года прошло, и где это золото?

Сенсация оказалась фейком. Который помимо местных властей раздувало министерство культуры Польши. На самом деле цель была – поддержать туристический бизнес в Польше.

- Вызвать поток тех же «черных копателей, археологов» со всей Европы и других континентов.

- И это не единственный случай. Поляки поставили «сенсации» о нацистских кладах на поток. Ради привлечения туристов. Последняя история – этим летом в Мамерках на северо-востоке Польши, где некогда была ставка вермахта, нашли странный люк. Якобы он вел в тоннель с …Янтарной комнатой. Шума было много. На самом деле под люком был обычный колодец.

- В марте западная пресса опубликовала дневник офицера СС Эгона Олленхауэра, долгое время хранившийся в масонской ложе. Там указаны 11 мест, где по указанию Гитлера СС спрятал награбленные сокровища – золото, монеты, картины старинных мастеров и т.д

- Очередной фейк, если называть вещи своими именами. Хотя сенсация была громкой. Обратите внимание, речь снова о территории современной Польши. Во-первых, офицера Э.Олленхауэра в списках СС нет. Во-вторых, какая могла быть секретность в этой истории с кладами, где якобы задействовали 260 грузовиков? Сотни человек знали бы о захоронениях. Историю с масонами, долго не позволявшими якобы предавать огласке секретную карту сокровищ, раскручивал карликовый фонд с пышным названием Schlesische Brücke. Возглавляет его поляк. Схроны, судя по «дневнику эсесовца», весьма компактные. Секретная комната в польском дворце, колодец в парке, пруд… С марта давно можно было все найти. Но по-прежнему глухо, как в танке.

Янтарная комната - восьмое чудо света. Подарок короля Пруссии царю Петру Первому. На ее реставрацию ушло шесть тонн янтаря.Фото: ru.wikipedia.org

СПРАВКА «КП»

ЗОЛОТОЙ ГРАБЕЖ

Гитлеровцы в оккупированных странах забирали все золото в монетах, слитках из национальных казначейств и других банков. Старт величайшему золотому грабежу в истории человечества был дан в марте 1938 г. Аннексировав Австрию, нацисты присвоили тогда в ее Национальном банке 91 147 кг золота. Забрали золотой запас Чехословакии, вольного города Данцига, Голландии, Люксембурга, Бельгии. Количество реквизированного греческого золота неизвестно. Дания, Норвегия, Франция успели переправить большую часть золотого запаса в Англию, США. Польша умудрилась свои 65 тонн окольными путями, с большими приключениями переправить в Африку, оттуда – в США. Подобный трюк пыталась проделать и Бельгия. Однако нацисты накрыли в Африке бельгийские 270 тонн и вывезли в Берлин.

Нацистскую казну пополняло и личное имущество граждан с оккупированных территорий. Начало было положено опять же еще до начала Второй мировой. 1 января 1939 г Герман Геринг подготовил указ, что все имущество эмигрирующих из Третьего рейха евреев конфискуется в пользу государства. Они обязаны были сдавать «любые находящиеся в их собственности предметы из золота, платины, серебра, а также драгоценных камней и жемчуга». Когда же настала пора концлагерей, «конвейеров смерти» из крематориев, газовых камер, нацисты выдергивали у жертв золотые зубы… Только в Освенциме компания Degussa (Немецкое учреждение по сортировке золота и серебра) ежедневно переплавляла до 11 кг золота – зубные коронки, ювелирные украшения, часы.. . В ноябре 42-го в Рейхсбанк стали отправлять из лагерей смерти зубные коронки и без переплавки. Эти кошмарные поставки шли до конца войны.

Отдельная тема – культурные сокровища. Нацисты целенаправленно грабили картинные галереи, музеи, частные собрания оккупированных стран и свозили в Германию. Несостоявшийся художник Адольф Гитлер и рейхсмаршал Герман Геринг успели побыть хозяевами самых больших и самых дорогих частных коллекций произведений искусства в истории человечества.

Уже к 1943 г хитрый рейхсляйтер Мартин Борман, правая рука фюрера, начальник партийной канцелярии понял, что война проиграна. Он спланировал и провел тайную операцию «Полет орла» по выводу из Германии золота, драгоценных камней и прочих ценностей. Прежде всего, в Южную Америку, где были сплоченные немецкие колонии. Сокровища тайно отправляли на самолетах, кораблях, подводных лодках. Одного лишь золота Борман вывез на сумму в 1. 12 миллиарда долларов в тогдашних ценах. Ныне стоимость возросла многократно. Плюс платина, драгоценные камни, монеты, картины, акции, облигации…

Часть сокровищ была спрятана в Европе. Только на территории Третьего рейха под контролем Бормана было 134 (!) тайных хранилища. В основном в соляных, угольных и прочих шахтах. По особому «Декрету Нерона» от 19 марта 1945 г во многих тайниках заложили взрывчатку, чтобы ценности не попали в руки союзников. В тех же шахтах возле австрийского городка Альтаусзее укрыли самые дорогие картины из коллекции Гитлера. Рядом с ними разместили 500-килограммовые авиабомбы… Одним из главных нацистских хранилищ шедевров мирового искусства в Европе стал замок Нойшванштайн в баварских Альпах неподалеку от городка Фюссен. Эсесовцы собирались взорвать его в конце войны. Но особые трофейные команды союзников сорвали этот жуткий план. Целых шесть недель потом выносили они отсюда награбленные шедевры. Но часть золотого запаса Рейхсбанка нацисты успели вывезти из замка в конце апреля. В неизвестном направлении!