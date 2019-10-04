2019-10-04T18:47:40+03:00
В мире

В Лондоне россиянин убил родителей из-за собаки

Ему не понравилось, что его питомцу устраивали сквозняки
Борис АНДРЕЕВ
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Подсудимый вину признал, ведь он сам явился в полициюПодсудимый вину признал, ведь он сам явился в полициюФото: REUTERS
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Гражданин РФ Сергей Кудрявцев, сорока восьми лет от роду, предстал перед судом в столице Великобритании по обвинению в убийстве своих отца и матери. Подсудимый вину признал, ведь он сам явился в полицию.

Кудрявцев рассказал, что несколько месяцев раздумывал о том, как отправить на тот свет родичей. «Я проигрывал в своей голове киносценарии», - заявил он. Упоминание кино не случайно. Россиянин был специалистом по экранным спецэффектам и участвовал в работе над многими известными фильмами, включая такие блокбастеры как «Обитель зла», «Властелин колец», «Аватар», «Восстание планеты обезьян».

Кудрявцев сообщил суду, что ссоры с 69-летним отцом и 68-летней матерью у него происходили из-за любимого мастифа по кличке Энцо. Родители постоянно открывали окна в квартире, и Сергей опасался, что его пес простудится.

20 мая этого года в сознании Кудрявцева что-то перещелкнуло, и он зарезал обоих родителей. Хотя, явившись через 3 дня после убийства в полицию, россиянин признался, что задумывался о расправе «за три месяца до того, как это произошло». Психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Судья отложил оглашение приговора до 11 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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