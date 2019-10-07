«Ленинграdка 58»: В Москве продают квартиры с классным видом

В районе станции метро «Водный стадион» строится новый современный жилой комплекс «ЛЕНИНГРАDКА 58» от «Группы ЛСР». Проект предусматривает всего два дома монолитных дома от 14 до 29 этажей.

29-этажное здание порадует своих будущих жителей поистине потрясающими видами из окон. Видовыми здесь будут почти 90% квартир. А окна в просторных двушках будут выходить сразу и на Химкинское водохранилище и на противоположную сторону. Изюминкой жилого комплекса станут квартиры с индивидуальными террассами. Нужно отметить, что это предложение совершенно уникально в этом районе столицы!

При этом стоимость на квартиры в этом современном жилом комплексе бизнес-класса в престижном районе начинаются от 7,5 миллионов рублей. Монолитно — каркасное здание создано специально для комфортной жизни, недаром его относят к «умным» домам. Все инженерное оборудование здесь будет контролировать «автоматизированный диспетчер» - система, которая ежесекундно «считывает» информацию о том, как работают ключевые коммунальные узлы в разных частях здания с направляет данные о текущем состоянии коммуникаций на пульт управления.

Особое внимание авторы проекта уделили безопасности людей. Так например в каждой секции оборудуют лифт для работы пожарных подразделений. Они не будут блокироваться в случае ЧП. Кроме того в здании организуют безбарьерную среду для маломобильных групп населения.

ЖК «ЛЕНИНГРАDКА 58» строится по проекту точечной застройки, а это значит, что новоселы смогут сразу после въезда пользоваться уже существующей в районе инфраструктурой. Возле дома пять школ и шесть детских садов, и множество учреждений для развития детей: художественная школа, секции плавания, водно-моторного спорта, айкидо, тенниса, танцев, балетная студия, автошкола.

Рядом крупный ТРЦ «Водный» с супермаркетом и кинотеатром. ТЦ «СтройДвор», кафе, рестораны и банкоматы. В нескольких минутах езды Парк Дружбы с Фестивальными прудами, парк Северного речного вокзала и Невский парк.

Проект «ЛЕНИНГРАDКА 58» разработан известным архитектурным бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры». Выразительная архитектура от известных архитектурных мастерских – одно из ярких преимуществ московских проектов «Группы ЛСР». Компания с 25-летним стажем строит надежные качественные дома, которые еще и красивы.