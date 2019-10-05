2019-10-04T22:28:15+03:00
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Шоу «Лучше всех!»: Повелитель муравьев, юный картограф и девочка - Ван Дамм

Всех их мы увидим в новых выпусках проекта
Константин ГЛЫБА
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Максима Галкина сложно удивить, но участникам шоу - например, этой девочке с растяжкой Ван Дамма - это удается. Фото: Первый каналМаксима Галкина сложно удивить, но участникам шоу - например, этой девочке с растяжкой Ван Дамма - это удается. Фото: Первый канал
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Новый сезон проекта «Лучше всех!», в котором дети удивляют ведущего Максима Галкина своими способностями, возвращается в эфир. И это приятно. Сюда стекаются дети со всей страны (и не только), чтобы и себя показать, и других порадовать.

- Нам кажется, что в современном мире особенно важно научиться разговаривать с детьми, - подчеркивает гендиректор компании - производителя шоу «Красный квадрат» Илья Кривицкий. - Мы стараемся показать, что ребенок - пусть маленький, но часто очень мудрый, честный, хороший человек. И его голос должен звучать громко. В этом мы видим задачу проекта - показать, как важно слышать детей.

За три года, что проект идет в эфире, «Лучше всех!» представил 524 ярких ребенка. И в свежих выпусках проекта кого мы только не увидим: и мальчика, выучившего столицы всех государств планеты и собирающего из безымянных силуэтов стран пазл карты мира, и повелителя муравьев, построившего их колонию в квартире, и малышку с растяжкой Ван Дамма, и многих-многих других.

«Лучше всех!». Воскресенье, 18.10, Первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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