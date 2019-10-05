Ведущий проекта «Щас спою!» Гарик Мартиросян: Пусть зрители берут пример с моих героев, которые не умеют петь

Резидент и один из основателей Comedy Club Гарик Мартиросян на Первом канале появляется регулярно: вел шоу «Две звезды», запускал и перезапускал «Прожекторперисхилтон». Теперь ветеран юмора возвращается, чтобы вести музыкальное шоу «Щас спою!», в которое зовут тех, кто поет отчаянно плохо.

- Гарик, скажите, зачем? Это же форменное издевательство над нашими ушами!

- Нельзя приватизировать музыку. Или запретить кому-либо петь, даже мимо нот. Конечно, лучше всего делать это в отдельных закрытых помещениях, чтобы не нарушать психоэмоциональное состояние других граждан: караоке-клубах, квартирах. И вот впервые - легально - в нашем проекте.

- Бездарь в нашем шоу-бизнесе - это обычное явление. Зачем нам еще сотни таких?

- Наш проект обладает терапевтическим эффектом. Все увидят, как такие же обычные граждане, как и они, поющие мимо нот, испытывающие гигантский страх перед выходом на сцену и камерами Первого канала, подают пример. Выходят и поют как могут. Чтобы перебороть себя, необходим первый шаг, и участники нашего шоу показывают наглядно - каждый может преодолеть робость и двигаться вперед.

Конечно, не стоит ждать, что людей без слуха мы чудесным образом превращаем в профессиональных артистов. Проект не об этом. Шоу про то, как зажатые люди становятся более свободными и раскованными. Это крайне важно! Вне зависимости от возраста, профессии или статуса. В этом смысле психотерапевтический эффект огромен. Рекомендую всем брать пример с наших героев и действовать так же смело в других областях жизни.

- Как часто вы сами практикуете вокал в быту?

- Пробую. Выходит иногда неплохо. Иногда хорошо. Иногда хуже. На постоянной основе этим не занимаюсь. И уж точно не стал бы считать себя музыкантом или певцом. Музыка - чересчур серьезная материя, чтобы я без специальной подготовки занимался ей или считал себя вокалистом.

- Ваша старшая дочь Жасмин тоже увлекается музыкой. Ей этот проект нужен?

- В отличие от меня Жасмин обладает действительно крутым голосом, классно танцует. Но очень стесняется. Так что да - наш проект, возможно, поможет ей поверить в себя. Посмотрит и перестанет смущаться. Сейчас она решила для себя, что не будет певицей и музыкантом, потому что у нее иное видение жизни. Говорит, что, может быть, станет режиссером, может быть экономистом, но певицей - никогда.

- А сын?

- Даниэль - ютуб-блогер. Обсуждает со сверстниками «Войну бесконечности» (ключевое событие для героев вселенной «Марвел». - Ред.). В этом он эксперт. Полностью погружен в материал.

«Щас спою!». Воскресенье, 18.10, Первый.