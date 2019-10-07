2019-10-07T15:56:02+03:00
Экономика

Рейтинг городов: Самая весомая зарплата — в Москве, а самая никакая — в Ростовской области

Эксперты составили рейтинг российских городов, исходя из того, что там можно купить на среднюю получку
Елена ОДИНЦОВА
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Первое место по величине зарплат ожидаемо заняла МоскваПервое место по величине зарплат ожидаемо заняла МоскваФото: Евгения ГУСЕВА
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Аналитики «РИА-Рейтинг» изучили, где в 100 крупнейших российских городах самые хорошие заработки. А кроме того, подсчитали, что на эту самую среднюю зарплату в соответствующем городе можно купить — сколько потребительских наборов из одних и тех же стандартных продуктов, товаров и услуг.

Хотя в городах с более высокими зарплатами и цены выше, разрыв все же оказался существенным. Первое место по величине зарплат ожидаемо заняла Москва. Но, что уже менее ожидаемо, столичная зарплата — и самая весомая, на нее, по расчетам аналитиков, можно приобрести почти четыре стандартных потребнабора.

Кроме столицы, в вверх таблицы в основном попали северные нефтяные города. Что ж, своего рода компенсация за тяжелый климат и удаленность.

В самом же низу рейтинга — в основном города южные. Впрочем, эксперты делают оговорку: учитывались именно официальные зарплаты. А в некоторых наших южных республиках они могут быть далеко не главным источником дохода. Кроме того, не учитывался объем продукции, выросшей на собственном подворье — за которой в магазин ходить не надо. Понятно, что у южан в этом плане возможностей гораздо больше.

Рейтинг городов Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Рейтинг городовФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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