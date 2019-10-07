«За нами следят!»: Москвичка требует запретить систему распознавания лиц на улицах столицы

Иск, поступивший на днях в Савеловский районный суд Москвы уже успели назвать делом о мании преследования. Москвичка Алена Попова требует запретить работу системы распознавания лиц на улицах столицы. Женщина уверена, камеры нарушают данные нам конституцией права и свободы. При этом Алена не скрывает: сама из-за этих приборов налетела на штраф.

- Я стояла с пикетом у Госдумы. Меня тогда шесть раз увозили в отделение, потом был суд, который признал меня виновной в организации массовой акции. На суде мы изучили записи с камер видеонаблюдения. Так вот эти камеры, еще до того как я подошла с пикетом, меня приближали, - возмутилась Алена.

Приближали или нет, но пикет действительно был не согласован. За это москвичку и оштрафовали. Тогда-то она и решила объявить войну системе распознавания лиц.

- За нами следят 24 на 7. А ведь никто не имеет права собирать наши биометрические данные без нашего согласия, - аргументирует требования Алена.

Иск, поступивший на днях в Савеловский районный суд Москвы уже успели назвать делом о мании преследования

Суд стартует уже в ближайшее время. Женщина уверяет, даже ели проиграет дело в первой инстанции, то не остановится и будет жаловаться в ООН.

Тем временем узнав о новости столичные полицейские ахнули. Они без этой системы, простите, как без рук. Сегодня каждое второе преступления на территории столицы попадает в объектив камер видеонаблюдения. При этом система распознавания лиц за считанные секунды идентифицирует ранее судимых граждан. Задержать негодяев становится делом техники.

Напомним, система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году. В текущем году к ней должны подключить 40% из 162 тысяч видеокамер, установленных на городских улицах.