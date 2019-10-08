В день рождения великой поэтессы хочется вспомнить одно из самых известных ее стихотворений. Его положил на музыку Микаэл Таривердиев, в исполнении Аллы Пугачевой оно прозвучало в «Иронии судьбы...». Правда, Эльдар Рязанов его сократил - и мало кто помнит о еще одной строфе.

И уж совсем мало кто знает об адресате этого стихотворения - Маврикии Минце. Он был гражданским мужем Анастасии Цветаевой, сестры поэтессы. Минц был евреем, его мать, придерживавшаяся строгих традиций, настаивала, чтобы он женился только на еврейке. И тем более речи не шло о том, чтобы он перешел в православие и обвенчался с Анастасией.

Тем не менее они были счастливы. Вместе Анастасия и Маврикий провели меньше двух лет. Потом он скончался от перитонита. Ему был 31 год. Вслед за ним умер их с Анастасией маленький сын Алексей. На дворе стоял май 1917 года.

Осталось вот это стихотворение, написанное Мариной в мае 1915-го, когда роман между ее сестрой и Маврикием Минцем только начинался…

Мне нравится, что Вы больны не мной,

Мне нравится, что я больна не Вами,

Что никогда тяжелый шар земной

Не уплывет под нашими ногами.

Мне нравится, что можно быть смешной -

Распущенной - и не играть словами,

И не краснеть удушливой волной,

Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне

Спокойно обнимаете другую,

Не прочите мне в адовом огне

Гореть за то, что я не Вас целую.

Что имя нежное мое, мой нежный, не

Упоминаете ни днем, ни ночью - всуе…

Что никогда в церковной тишине

Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо Вам и сердцем и рукой

За то, что Вы меня - не зная сами! -

Так любите: за мой ночной покой,

За редкость встреч закатными часами,

За наши не-гулянья под луной,

За солнце не у нас над головами,

За то, что Вы больны - увы! - не мной,

За то, что я больна - увы! - не Вами!