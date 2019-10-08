«Никогда в церковной тишине не пропоют над нами: аллилуйя!»
В день рождения великой поэтессы хочется вспомнить одно из самых известных ее стихотворений. Его положил на музыку Микаэл Таривердиев, в исполнении Аллы Пугачевой оно прозвучало в «Иронии судьбы...». Правда, Эльдар Рязанов его сократил - и мало кто помнит о еще одной строфе.
И уж совсем мало кто знает об адресате этого стихотворения - Маврикии Минце. Он был гражданским мужем Анастасии Цветаевой, сестры поэтессы. Минц был евреем, его мать, придерживавшаяся строгих традиций, настаивала, чтобы он женился только на еврейке. И тем более речи не шло о том, чтобы он перешел в православие и обвенчался с Анастасией.
Тем не менее они были счастливы. Вместе Анастасия и Маврикий провели меньше двух лет. Потом он скончался от перитонита. Ему был 31 год. Вслед за ним умер их с Анастасией маленький сын Алексей. На дворе стоял май 1917 года.
Осталось вот это стихотворение, написанное Мариной в мае 1915-го, когда роман между ее сестрой и Маврикием Минцем только начинался…
Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной -
Распущенной - и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.
Мне нравится еще, что Вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не Вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем, ни ночью - всуе…
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!
Спасибо Вам и сердцем и рукой
За то, что Вы меня - не зная сами! -
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце не у нас над головами,
За то, что Вы больны - увы! - не мной,
За то, что я больна - увы! - не Вами!
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