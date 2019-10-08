Малкин из-за травмы выбыл на длительный срок на старте сезона в НХЛ

Российский форвард клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин на длительный срок из-за травмы выбыл из строя. Главный тренер клуба Майк Салливан подтвердил эту информацию, заявив, что все произошло во время недавней домашней игры против "Коламбуса". "Питтсбург" победил 7:2, однако же Малкин досрочно покинул лед после травмы.

- Евгений Малкин и Ник Бьюгстад выбыли на длительный срок из-за травм нижней части тела, - заявил Майк Салливан в интервью клубной пресс-службе "Питтсбурга".

Как отмечается, в поединке против "Коламбуса" Малкин наткнулся на ногу партнера по команде, после чего упал и попал под силовой прием защитника соперников Владислава Гаврикова. Евгений досрочно ушел со льда и не смог продолжить матч.

Как пояснил позднее у себя в личном Твиттере журналист телеканала TSN Даррен Дрегер, примерный срок восстановления Малкина - около месяца.

- Малкин получил травму мягких тканей на ноге. Ожидается, что он выйдет на лед как минимум через месяц, - написал у себя в Твиттере Дрегер.

Напомним, что Евгений Малкин играет с 2006 года за "Питтсбург". В составе этой команды он трижды выигрывал Кубок Стэнли. В прошлом сезоне россиянин в 68 играх регулярного первенства за "Пингвинз" набрал 72 (21+51) очка.