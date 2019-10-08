Сигурни Уивер: В детстве я казалась себе гигантским пауком!

Недавно Сигурни Уивер призналась, что в детстве даже не думала о том, чтобы стать актрисой. Главным препятствием казался ее рост: в 11 лет он равнялся 179 сантиметрам, а в итоге остановился на отметке 182 см. «Я казалась себе гигантским пауком. И, конечно, уверенности в себе, необходимой для актерской карьеры, у меня не было!» Родители Уивер имели прямое отношение к шоу-бизнесу: отец был президентом телерадиокомпании NBC, мать - актрисой, правда, не очень успешной. И оба не хотели, чтобы дочь шла в актрисы.

Отец был американцем, а мать - англичанкой, и девочка получила скорее британское воспитание: мать позаботилась о том, чтобы дочь умела ездить на лошади и играть в теннис. А еще воспитала ее в скромности и уверенности, что в обществе нужно поменьше говорить о себе, пусть даже окружающие в результате будут считать тебя замкнутой и спесивой.

В 13 лет девочка решила сменить имя Сьюзен на более экзотическое Сигурни (оно мелькало в «Великом Гэтсби», и ей понравилось, как это звучит). А после школы отправилась в Стэнфордский университет - на специальность «английский язык и литература», с перспективой стать журналисткой или учительницей. Университет она окончила, но сразу записалась в Йельскую школу драматических искусств, а параллельно начала участвовать в спектаклях, которые ставили ее друзья. Скромность и застенчивость ее не покинули: прошло целых два года, прежде чем она окончательно решила для себя, что актерская профессия позволит ей зарабатывать на жизнь.

«ЧУЖОЙ»? СЛИШКОМ УНЫЛО!»

В кино она пришла довольно поздно, когда ей было под 30, и первая же серьезная роль была в «Чужом» Ридли Скотта. Лейтенант Эллен Рипли, сражающаяся с монстром на борту космического корабля, вошла в историю.

Правда, поначалу все складывалось неудачно. Сигурни попросили прийти на прослушивание и по ошибке дали неправильный адрес. Когда она это выяснила, очень разозлилась и хотела послать продюсеров подальше. Добравшись наконец до режиссера

Ридли Скотта, она сразу ему объявила, что сценарий слишком «унылый и мрачный». «Я была ужасным снобом, - вспоминала Уивер много лет спустя. - Я вообще не хотела сниматься в кино. Хотела только играть в театре. Еще я волновалась, не понимая, как будет выглядеть Чужой. Сценарий - это же, в сущности, «Десять негритят», только в космосе».

Скотту, однако, Уивер понравилась: он начал показывать ей эскизы, сделанные швейцарским художником Х. Р. Гигером для «Чужого», и она вскоре поняла, что ее зовут в очень необычный проект. Скотт так сильно хотел, чтобы Уивер снималась, что построил целую декорацию на британской студии специально ради ее кинопробы. Утвердили ее на эту роль... секретарши, смотревшие эту кинопробу вместе с главой студии 20th Century Fox. «Он повернулся к ним и спросил: «Нравится она вам?» Они ответили: «Нравится!» - «Спасибо, дамы!» - вспоминает Сигурни.

«СПАСИБО ВЫСОКОМУ РОСТУ»

Уивер потом сыграла Рипли еще в трех фильмах. Естественно, кроме этого, у нее в фильмографии много интересных картин - и «Деловая девушка», и «Гориллы в тумане», за которых она получила одну из трех своих номинаций на «Оскар»… Но в сознании публики Уивер ассоциируется прежде всего с фантастикой. Например, с «Аватаром»: хотя ее героиня погибла в первой части, она должна каким-то образом вернуться во втором и третьем фильмах.

А что касается возраста, то Уивер, по ее словам, нравится взрослеть. «Мне доставляет удовольствие работать с молодыми партнерами, потому что я многому у них учусь… И мне достаются прекрасные роли. Меня же в молодости никогда не приглашали на роли сексуальных малышек - все потому, что я слишком высокая! Так что я всегда играла интересных женщин и сейчас продолжаю их играть».