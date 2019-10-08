2019-10-08T18:27:32+03:00
Политика

Срыв отвода войск в Донбассе и мольбы Вашингтону: главные украинские зрады и перемоги прошлой недели

Хроника смутного времени Незалежной
Игорь ЯКУНИН
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На Майдане собрался уже не один митинг противников подписания "формулы Штайнмайера", которое собравшиеся считают капитуляцией перед Россией.На Майдане собрался уже не один митинг противников подписания "формулы Штайнмайера", которое собравшиеся считают капитуляцией перед Россией.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Срыв отвода войск В Донбассе

Никогда такого не было, и вот опять. Бойцы печально известного добровольческого в прошлом батальона, а ныне полка «Азов» решили сорвать отвод войск с линии разграничения, о котором договорились участники мирных переговоров в Минске. По данным советника главы ЛНР Родиона Мирошника, «азовцы», провозгласившие, что они против и «формулы Штайнмайера», и вообще минских соглашений, заняли позиции в районе населенного пункта Золотое в Луганской области. И заявили, что раз президент их великой и неделимой страны не хочет защищать украинскую землю, то они сделают это сами. Что только они - настоящие украинские патриоты и что это их последний блокпост.

Таким образом националисты бросили вызов президенту Зеленскому, для которого соблюдение достигнутых договоренностей - дело чести.

Бойцы "Азова" на митинге в Киеве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бойцы "Азова" на митинге в Киеве.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проезд и проход граждан упростят?

В это же время шестой президент Украины подписал указ, упрощающий переход граждан и проезд автотранспорта через линию разграничения в районе станицы Луганской.

Вообще-то генштабу вооруженных сил Украины было поручено восстановить мост через Северский Донец, разрушенный доблестными ВСУ в ходе столкновений с ополчением Донбасса. А также обустроить там нормальный контрольно-пропускной пункт. Но хлопцы начали с привычного: развешивания жовто-блакитных стягов на фонарных столбах вдоль дороги. А ведь кроме ремонта переправы еще и организацию медпомощи поручено организовать. Да и вообще дать людям в этой «серой зоне» возможность наконец-то почувствовать, что такое жизнь без войны...

Ох, уж эти киевские мечтатели...

Помощь Трампу и призыв к Макрону

Глава украинского МИДа Пристайко сделал сразу два заявления с призывами к двум лидерам ядерных держав. Главу Франции Макрона руководитель внешнеполитического ведомства незалежной попросил не прекращать поиски украинских моряков, пропавших в Атлантике. Еще 28 сентября в Атлантическом океане с затонувшего судна Bourbon Rhode спасли троих членов экипажа с украинскими паспортами. Спасательную операцию проводит Centrе Fort De France. И хотя шансов найти выживших практически нет, Киев продолжает взывать к Парижу о помощи. Ну а американского лидера Пристайко вспомнил в связи с «делом Байдена», вернее, его сына и фирмы Burisma: «Расследования, которые должны вестись и по «Бурисме», должны происходить без вмешательства правительства. Они должны быть справедливыми. Результат, который будет по этим расследованиям, мы презентуем». Говоря об этом, руководитель МИДа попытался намекнуть Вашингтону, что давить на Киев в этом деле не надо. Не давите, мужики, не давите...

Глава МИД Украины Вадим Пристайко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Украины Вадим Пристайко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИСТОЧНИК KP.RU

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