2019-10-08T20:12:53+03:00
Наука

Свиньи поумнели и вооружились палками

Хрюши самостоятельно нашли вспомогательные орудия и догадались, как их применить
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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С палкой-копалкой рыло не такое грязное будет.С палкой-копалкой рыло не такое грязное будет.
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Сообразительных свиней встретила в Париже а французская исследовательница, эколог Мередит Рут-Бернстайн (Meredith Root-Bernstein) из университета Париж-Сакле (France Universitе Paris-Saclay). Увидела как те трудятся в зоопарке Ботанического сада. Живущие в местных вольерах висайские бородавчатые свиньи (Visayan warty pigs) находили палки, удлиненные куски коры и пользовались ими словно лопатами — копали ямки.

Ямки бородавчатым свиньям нужны, чтобы устраивать в них гнезда для новорожденных поросят. Обычно хрюшки копают копытами и рылами. А французские — палками-копалками. Словно наши далекие предки.

Меридит наблюдала за семейством сообразительных свиней три года. Снимала, как они роют ямки. Использование инструментов, по крайней мере во Франции, не было случайным. Поселившиеся тут «мигранты» брались за инструменты регулярно — 11 раз за время наблюдения за ними. Навыки копания палками со временем осваивали и повзрослевшие поросята.

Мередит рассказала о «чуде природы» журналу National Geographic и вместе с коллегами написала научную статью в журнал Mammalian Biology.

Свиньи встали на путь эволюции? Кто знает... Наши далекие предки начинали примерно так же — с палок-копалок.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Редкая свинья

Висайская свинья (Sus cebifrons) — редкое и довольно крупное животное из Красной книги. В длину — примерно 1 метр. Самки весят по 20-40 килограммов, самцы могут «тянуть и на 80 килограммов. Обитают на двух Филиппинских островах Висайской группы. Пользуются ли палками у себя на родине, не известно.

Висайские свиньи плотные и коренастые, голова удлиненная с характерным пятачком — круглым носовым диском, как называют его биологи. Бородавками отличаются самцы. Их по три штуки на их лицевой, с позволения сказать, части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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