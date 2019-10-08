2019-10-08T11:28:55+03:00
Происшествия

Подмосковье пьяный отец семейства сильно избил 7-летнюю дочь и жену ракеткой для бадминтона

У ребёнка вся голова в синяках и многочисленные ушибы
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
У матери были диагностировано сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, у ребёнка - ушибы головыУ матери были диагностировано сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, у ребёнка - ушибы головыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Инцидент произошёл 23 сентября в подмосковном Одинцово в одном из домов на улице Чистяковой. Вечером Игорь вернулся домой не в духе и подшофе, в квартире его ждали 30-летняя супруга Татьяна* и 7-летняя дочь Вика* (имена изменены). Что-то в поведении домочадцев окончательно вывело мужчину из себя и он схватил первое, что попалось под руку — бадминтонную ракетку.

— Поздним вечером, около 23.00, в Одинцовскую центральную районную больницу обратилась женщина с несовершеннолетней дочерью. У матери были диагностировано сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, у ребёнка - ушибы головы, — сообщил источник kp.ru

Татьяна обратилась с заявлением в полицию, теперь правоохранительным органам предстоит установить, безопасно ли ей с дочерью оставаться в одной квартире с Игорем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пентагон заявил, что операция в Сирии создает риски для самой Турции
В кафе Подмосковья двое кавказцев набросились с ножами на посетителя
Кинологи составили рейтинг «вредных» собачьих пород
Сирийские саперы подорвали пещеру, в которой укрывались террористы
Производители крафтового пива заверили, что в России данная продукция не пропадет
На побережье Бразилии обнаружена бутылка с письмом советских моряков
Роспотребнадзор дал советы по покупкам через Интернет
В США появились гендерно-нейтральные куклы
Названы самые «перегруженные» туристами города мира
СК РФ: Следствие по делу Майкла Калви может быть завершено к Новому году
Авиасообщение между РФ и Грузией может быть восстановлено в ближайшее время
Кардиологи назвали признаки приближающегося сердечного приступа
В прокуратуру передали дело главы медцентра, где лечили актера Дмитрия Марьянова
Южная Корея планирует установить военную горячую линию с Россией
Полуобнаженная Анджелина Джоли появится на обложке французского журнала
Главком ВКС дал указание командирам убрать из кабинетов картины и цветы
В России могут появиться умные "лежачие полицейские" с видеофиксацией