Подмосковье пьяный отец семейства сильно избил 7-летнюю дочь и жену ракеткой для бадминтона

Инцидент произошёл 23 сентября в подмосковном Одинцово в одном из домов на улице Чистяковой. Вечером Игорь вернулся домой не в духе и подшофе, в квартире его ждали 30-летняя супруга Татьяна* и 7-летняя дочь Вика* (имена изменены). Что-то в поведении домочадцев окончательно вывело мужчину из себя и он схватил первое, что попалось под руку — бадминтонную ракетку.

— Поздним вечером, около 23.00, в Одинцовскую центральную районную больницу обратилась женщина с несовершеннолетней дочерью. У матери были диагностировано сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, у ребёнка - ушибы головы, — сообщил источник kp.ru

Татьяна обратилась с заявлением в полицию, теперь правоохранительным органам предстоит установить, безопасно ли ей с дочерью оставаться в одной квартире с Игорем.