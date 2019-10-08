Помощники для детских рук и ног

- Мой первый серьезный проект - кресло-коляска «Дар», которая может передвигаться по лестницам домов, где нет пандуса, - рассказывает Дарья. - У моей прабабушки был перелом шейки бедра. И я хотела сделать что-то очень полезное для людей, лишенных возможности ходить самостоятельно.

А в 2017 году Дарья Степура вместе с опытным инженером Владимиром Новиковым начали разрабатывать ортезы для гидрореабилитации детей с ДЦП - на базе компании ПРОП МП «Ортез», в которой Новиков много лет работает. Гидрореабилитация - популярная сегодня программа по восстановлению функций мышц рук и ног. Специалисты занимаются с детками в бассейнах. Инженеры Степура и Новиков придумали приспособления, закрепляющие суставы ребенка.

- Вода для детей, больных детским церебральным параличом, - очень комфортная среда, - объясняет девушка. - Да, некоторые упражнения маленьким пациентам приходится делать через боль. Но наши ортезы в воде сводят болевые ощущения к минимуму.

Деньги на производство первой партии таких ортезов - 8 комплектов - собирали через интернет. Дети начали заниматься с этими устройствами в начале нынешнего года. Сегодня их используют уже около двадцати мальчишек и девчонок.

У компании на эту модель ортезов большие планы. Например, создать «чемоданчики» для специалистов для гидрореабилитации. Внутри - и сами аппараты, и учебные пособия.

- Было бы здорово, если у нас будет унифицированная программа реабилитации. Например, многих московских ребят с ДЦП направляют в Евпаторию, где находится здравница для людей с таким диагнозом. Было бы лучше, чтобы там использовали ту же методику, что и в Москве. Тогда занятия шли бы, дополняя друг друга. Но главная моя мечта - чтобы наш ортез включили в классификацию технических средств, которые бесплатно выдаются детям с инвалидностью по ИПР (индивидуальная программа реабилитации. - Авт.).

Дарья Степура надеется, что в ближайшее время ортез для гидрореабилитации удастся запустить в серийное производство.

С целью развития социального бизнеса запущена бесплатная двухмесячная образовательная программа. Она рассчитана на тех, кто недавно начал социальный бизнес, испытывает сложности с привлечением клиентов или формированием продуктового предложения. Подать заявку можно на портале MBM.MOS.RU до 11 октября включительно.

Московская компания «Ортез» разработала приспособления для гидрореабилитации детей с ДЦП.

«КП» и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы продолжают совместную еженедельную рубрику «Свое дело» - об историях успеха людей, которые нашли себя в социальном бизнесе.

КСТАТИ

- Что бы вы могли посоветовать людям, которые подумывают запустить какой-либо проект по линии социального предпринимательства?

- Я посоветовала бы решить для себя, зачем вам это надо, - говорит Дарья. - Если это вопрос только денег, даже начинать не стоит. А если у вас твердое желание совершить что-то нужное, облегчить кому-то жизнь - начинайте!

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