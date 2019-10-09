Федерация бокса России наградила чемпионов мира: авто и 5 миллионов за золото

Россия в 2019 году снова стала столицей бокса. В Екатеринбурге в сентябре триумфом россиян завершился чемпионат мира среди мужчин, с 3 по 13 октября уже прекрасная половина разыгрывает медали на турнире в Улан-Удэ.

Международное признание

В начале сентября не только Екатеринбург, но и вся Россия жила, подпитываясь эмоциями с чемпионата мира по боксу среди мужчин. Для нашей страны — это историческое событие. Еще никогда в современной истории Россия не принимала чемпионат мира по боксу. Последний состоялся в СССР в 1989 году.

В какой-то момент вообще казалось, что бокс находится в серьезном упадке, однако новое руководство федерации за короткий срок сделало невозможное. За несколько лет были восстановлены победные традиции российского бокса и получено заслуженное международное признание. И это не пустые слова.

Международная ассоциация бокса назвала чемпионат мира в России — лучшим за всю историю подобных турниров! История же насчитывает полувековые традиции международных стартов — от США до Австралии.

Прогресс российского бокса

Незадолго до турнира мы писали, что российские боксеры будут претендовать на медали в каждой из 8 весовых категорий и не ошиблись с прогнозом. Хозяева выиграли четыре медали, из них — три золотые. Выдающийся результат за последнее время.

Чемпионами стали Андрей Замковой в весовой категории до 69 килограмм, Глеб Бакши до 75 кг, Муслим Гаджимагомедов до 91 кг, а бронзовую медаль завоевал тяжеловес Максим Бабанин.

В 2017 году на чемпионате мира в Германии российские боксеры вообще остались без золотых медалей, а последний раз выигрывали три золота на одном первенстве двенадцать лет назад в 2007 году в Чикаго, но тогда было 11 весовых категорий.

На первый взгляд, прогресс может сильно удивить, но это только, если не знать, какие усилия прикладывает новое руководство Федерации бокса России для достижения поставленных целей.

Лучшие спортсмены теперь могут полностью сосредоточиться на результатах — федерация стремится оказывать всестороннюю поддержку боксерам и щедро мотивировать на победы.

Раньше нередко встречались ситуации, когда даже заслуженные чемпионы в любительском боксе были вынуждены искать подработки, сейчас спортсмены обеспечены всем, что необходимо для профессионального развития.

За победы на чемпионате мира российские чемпионы получили по пять миллионов рублей и ключи от автомобиля Toyota Camry. Важно, что в федерации не забыли не только тех, кто победил, но и кто воспитал. Личные тренеры триумфаторов получили денежное вознаграждение в размере миллиона рублей. Лучший наставник чемпионата мира, признанный международным сообществом, Виктор Фархутдинов был отмечен федерацией чеком на три миллиона рублей.

Впрочем, чемпионат мира — промежуточная высота. Генеральный секретарь Фелерации Умар Кремлев не устает повторять, что основная цель — Олимпиада в Токио в следующем году.

«Я хотел бы поблагодарить тренерский состав и организаторов чемпионата мира. Была проделана колоссальная работа для того, чтобы этот турнир прошел в России.

И оставалось показать себя только ребятам, и они достигли хорошего результата. Но пока рано радоваться, это только первый старт. Нам необходимо увеличивать наши победы. Надеюсь, это выступление даст новый виток в развитии нашего бокса. Впереди Олимпиада! Если ребята выиграли мир, то и на Олимпиаде покажут результат, ведь на чемпионате мира конкуренция в разы серьезнее и участников практически в 2 раза больше, чем на Олимпиаде!”

Конечно, слепо проецировать таблицу медалей из Екатеринбурга в Токио не стоит — даже за год в боксёрском мире могут появиться новые таланты. В то же время сейчас российских спортсменов окружает атмосфера осторожного позитива. Все понимают, что сейчас по силам выступить лучше, чем в Рио-де-Жанейро, где была выиграна всего одна золотая медаль.

Женщины-боксёры приехали в Улан-Удэ как на праздник

Если к Екатеринбургу в качестве мировой столицы бокса мы уже привыкли, то Улан-Удэ — несколько экзотическая точка для лучших спортсменов. Тем не менее, обширная география женского турнира поражает: в Улан-Удэ съехались 227 спортсменок из 57 стран мира.

Турнир проходит с 3 по 13 октября. Россиянки представлены в каждой из десяти весовых категорий. От них также логично ждать существенного прогресса. Год назад вся женская сборная России привезла домой из Индии только одну бронзовую медаль с чемпионата мира. При невероятной поддержке родных болельщиков спортсменки должны показать гораздо более серьезный результат.

Российские спортсменки подчеркивают, что за несколько дней смогли прочувствовать уникальную атмосферу в городе, который на время заболел боксом. Капитан национальной сборной Наталья Шадрина после одного из тяжелых боев подчеркнула, что в Улан-Удэ выходит на бои как на праздник.

Выбор небольшого российского города в качестве хозяина чемпионата мира подтверждает заявленную стратегию развития и популяризации бокса. Генеральный секретарь Федерации Умар Кремлев всего за два года посетил с рабочей поездкой 57 регионов нашей страны.

Бокс снова становится одним из самых популярных видов спорта в России, а турниры высочайшего уровня для жителей небольших городов — уникальная возможность принять спортивных звезд и продемонстрировать свое гостеприимство всему миру.

Чемпионы мира из России

Андрей Замковой — 69 кг

Глеб Бакши — 75 кг

Муслим Гаджимагомедов — 95 кг.