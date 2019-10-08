«Русская цивилизация» в парках Москвы

С 10 октября в парке «Этнографическая деревня Бибирево» можно будет увидеть работы победителей III Международного фотоконкурса «Русская цивилизация», организованного Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке Правительства Москвы.

На выставке, которая будет работать до конца месяца, представлены 18 самых ярких снимков фотографов из Москвы, Мурманска, Архангельска, Сочи, Ижевска, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Салехарда, Краснодара, Крыма, Тульской, Московской и Новгородской областей.

В ноябре выставка переместится в Гончаровский парк, а в декабре ее можно будет увидеть в Лианозовском парке.

Кроме того, в октябре около 200 лучших работ «Русской цивилизации» впервые будут представлены на выставке в ГУМе.

Международный фотоконкурс проходил в июле-сентябре. Победителей определяли в пяти номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва». В этом году его участниками стали около 5 тысяч фотографов из 32 стран, приславшие 19,5 тысяч снимков.

Оценивало работы будет жюри, в состав которого по приглашению руководителя ФАДН России Игоря Баринова вошли спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, искусствовед и телеведущий Михаил Швыдкой, актрисы Ирина Безрукова и Юлия Михалкова, фотографы Максим Мармур, Антон Ланге, Сергей Черных и Алексей Зотов, путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева, эксперт-урбанист Юлия Зубарик.

Период проведения выставок:

10 - 31 октября, парк «Этнографическая деревня Бибирево», метро «Бибирево», пересечение ул. Белозерской и ул. Корнейчука.

1 - 30 ноября, парк «Гончаровский», метро «Бутырская», «Дмитровская», «Фонвизинская», ул. Руставели, вл. 7.

1 – 27 декабря, Лианозовский парк, метро «Алтуфьево», ул. Угличская, 13.

Победители III Международного фотоконкурса «Русская цивилизация»

Номинация «Лица и поколения»:

1 место - «Ненецкая красавица». Марина Лонгортова. Салехард

2 место - «Настя». Татьяна Егорова. Екатеринбург

3 место - «Важные переговоры». Антон Бойков. Реутов

3 место – «Служу России». Денис Моргунов. Тюмень

Номинация «Уникальная природа»:

1 место - «Среди облаков». Андрей Устинович. Феодосия

2 место - «Смайлик». Андрей Белавин. Москва

2 место - «Закат над Сочи». Илья Бунин. Сочи

3 место – «Замерзшие дюны». Евгений Иванов. Челябинск

Номинация «Традиции большой страны»:

1 место - «Высокий берег». Владимир Ковычев. Ижевск

2 место - «Провинциальный балет». Сергей Ковяк. Новомосковск

3 место - «Особенности русской рыбалки в зимний период». Тимофей Шутов. Валдай

Номинация «Архитектура и скульптура»:

1 место - «Село Парское». Елена Лисейкина. Москва

2 место - «Туманное утро». Сергей Каверин. Мурманск

3 место - «Зимняя Сырья». Юлия Власова. Архангельск

Номинация «Многонациональная Москва»:

1 место - «Селфи с болельщиком». Сергей Ромашев. Москва

2 место - «Болельщики ЧМ». Лариса Рулева. Москва

3 место - «Победа». Светлана Чернышова. Москва

Приз зрительских симпатий:

«Девушка с острова Кижи». Александр Белоусов. Краснодар