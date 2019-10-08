2019-10-08T15:07:21+03:00
Звезды

Бондарчук готовит премьеру с Богомоловым

Сценаристом выступила супруга Федора Сергеевича Паулина Андреева
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Режиссером «телемыла» выступил Федор Бондарчук, а сценаристом — его муза Паулина АндрееваРежиссером «телемыла» выступил Федор Бондарчук, а сценаристом — его муза Паулина АндрееваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Среди самых ожидаемых премьер сезона — драмеди «Псих» с Константином Богомоловым, Олегом Меньшиковым, Еленой Лядовой, Розой Хайруллиной, Ксенией Раппопорт в главных ролях. Сериал снимается «НМГ Студией» вместе со студией «Видеопрокат» по заказу онлайн-сервиса more.tv. Режиссером «телемыла» выступил Федор Бондарчук, а сценаристом — его муза Паулина Андреева. Кстати, «Псих» - первый сериал в режиссерской биографии Федора Бондарчука.

Напомним: минувшим летом на кинофестивале «Кинотавр» Паулина Андреева дебютировала в качестве режиссёра.

По словам Паулины, она на некоторое время взяла паузу в актёрской карьере и посещала курсы режиссерского искусства.

Премьера ее дебютной короткометражки «Плачу с вами» прошла достойно, зал принял картину хорошо. Теперь же на очереди сценарный дебют молодой жены Фёдора Сергеевича.

— Осенью я заканчиваю обучение на сценарном отделении киношколы «Индустрия». «Псих» — мой первый полноценный сценарий для большого 8-серийного проекта. Интересно залезть в голову человека, психолога, который помогает другим справиться с собой, а сам с собой, как оказывается, совладать не может, — рассказывает о грядущей премьере Паулина Андреева.

Премьера 8-серийного проекта Бондарчука и Андреевой состоится в 2020 году.

Бондарчук готовит премьеру с Богомоловым

Бондарчук готовит премьеру с Богомоловым

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

Главный герой по имени Олег – известный столичный психотерапевт. К нему в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Только врачу самому нужна помощь. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Но все меняется, когда Олегу приходится оказывать экстренную психологическую помощь. Жертвы авиакатастроф, насилия, природных бедствий. Что он знает об этом? И готов ли к таким испытаниям?

ИСТОЧНИК KP.RU

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