2019-10-08T15:27:06+03:00
Происшествия

НАК: В интернете появились 75 000 материалов о том, как террористы возвращаются к мирной жизни

В рамках профилактики терроризма выпущено в сеть около 400 видеосюжетов с участием лиц, отказавшихся от террористической деятельности
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Глава ФСБ Александр Бортников. Фото: Михаил Метцель / ТАССГлава ФСБ Александр Бортников. Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Важным направлением профилактики терроризма практически во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) стала разработка и широкое распространение антитеррористического контента в средствах массовой информации и сети Интернет. Об этом в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК), который прошел в Пятигорске заявил председатель НАК Александр Бортников.

- В ходе этой работы в медиапространстве опубликовано более 75 тысяч материалов, в том числе около 400 видеосюжетов с участием лиц, отказавшихся от террористической деятельности, - сообщил директор ФСБ России.

Бортников также отметил, что результаты реализации комплекса силовых и профилактических мер, позволивших существенно снизить количество преступлений террористической направленности на территории региона.

- Если в 2017 году было совершено 15 таких преступлений, в 2018 – шесть, то с начала текущего года – два. Предотвращено в текущем году 15 преступлений террористической направленности, ликвидировано 30 террористических ячеек, участники которых готовились к совершению преступлений в местах массового пребывания людей, на объектах религиозных организаций, а также намеревались совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов, - отметил глава силового ведомства.

В мероприятии приняли участие члены НАК, полномочный представитель Президента России в СКФО, председатели ряда антитеррористических комиссий в субъектах России, руководители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб.

Председатель НАК обратил внимание руководителей региона, органов исполнительной власти и авторитетных представителей религиозных организаций на необходимость повышения эффективности работы по профилактике терроризма и прежде всего по противодействию его идеологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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