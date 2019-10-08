В России выпустят книгу о детях-героях

Проект «Подвиги обычных людей» готовится выпустить первой в России книги о подвигах современных детей. «Волшебные сказки о детях-героях» — так называется уникальное издание. В него вошли 30 реальных историй мужественных и добрых поступков подростков и детей, написанных художественным языком. После каждой сказки создатели книги поместили факты о ребенке, чтобы читатели смогли познакомиться с героем поближе.

– Книга «Волшебные сказки о детях-героях» подходит для чтения детьми младшего школьного возраста, но лучше всего – для семейного чтения и классных часов в школах. Все иллюстрации в книге нарисованы талантливой художницей из Санкт-Петербурга Юлией Широниной. Кроме того, в каждой книге ребенок найдет красочный плакат, на котором можно записывать свои яркие впечатления и добрые дела, – сообщили порталу «Открытые НКО» организаторы проекта.

В книгу вошли истории реальных мужественных и добрых поступков подростков и детей

От идеи до начала верстки издания прошло полгода. Все работы по подготовке книги были оплачены партнерами проекта «Подвиги», среди которых сооснователь агентства интернет-рекламы Nectarin Денис Шапкарин, управляющий партнер инвестиционного фонда Armor Capital Борис Жилин, основатель компании Headliner Николай Муравьев и другие частные лица. Теперь книгу осталось напечатать. Именно с этой целью создатели «Волшебных сказок о детях-героях» открыли сбор средств на сайте Planeta.ru, где каждый желающий сможет принять участие в издании книги.

Проект «Подвиги» уже имеет опыт сбора краудфандинга ("народного" сбора - прим.ред) на издание книги. Первая книга «100 подвигов обычных людей» вышла еще в 2014 году и была тепло принята читателями: ее покупали в семьи, в школы и даже в книжные магазины.

– Мы надеемся, что наша вторая книга понравится читателям не меньше, – говорит главный редактор проекта Наталья Широкова. – Было довольно трудно выбрать 30 историй из сотен подвигов детей и подростков, о которых мы писали в последние годы, но мы постарались подобрать максимально разноплановые, чтобы маленькие читатели поняли: подвиг не ограничивается спасением жизни. Для нас же это возможность сказать всем детям-героям «Спасибо» – мы искренне ими восхищаемся. И надеемся, что их пример поможет оградить других детей от ситуаций, в которых требуется проявлять героизм.

Создатели книги планируют напечатать тираж в ноябре и отправить читателям до новогодних праздников, чтобы «Волшебные сказки о детях-героях» стали для них удивительным и полезным подарком.

Команда проекта

КСТАТИ

Проект «Подвиги» создан в 2013 году. Идеолог и руководитель проекта – предприниматель, сооснователь агентства интернет-рекламы Nectarin Денис Шапкарин. Команда проекта находит и публикует героические истории со всей страны и мира. Аудитория сегодня составляет более 215 000 человек. У проекта есть YouTube-канал «Время героев», на котором известные люди читают реальные героические истории.

В 2014 году команда выпустила первый том книги «100 подвигов обычных людей», средства на её издание внесли обычные люди. В ближайших планах проекта – выпустить второй том «100 подвигов обычных людей» и детскую книгу о юных героях прошлого и настоящего, а также запустить еще ряд спецпроектов.