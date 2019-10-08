Проверка слуха: правда ли ОСАГО подорожает из-за "черных ящиков" для авто

Защищать кошельки безаварийных водителей будут законодательно. Минфин внес в Госдуму законопроект, который позволит снизить стоимость ОСАГО в 3-4 раза. Для безаварийного автовладельца в Центральной России полис может стоить 2,5 тысячи рублей, а для злостного нарушителя ПДД все 15 тысяч. По словам замглавы министра финансов Алексея Моисеева, дешевый полис могут получить в том числе те примерные водители, которые установят в машине тахограф - встроенный регистратор скорости и прочих характеристик вождения.

Значит ли это, что страховщики будут принуждать автовладельцев устанавливать в машинах «жучки», фиксирующие скорость, резкие маневры, торможение, даже проезд на красный или выезд на встречку?

- Ничего такого мы не делаем и не внедряем, - заверил «КП» Игорь Юргенс, глава Российского Союза автостраховщиков. - Если люди хотят, чтобы оценивали их езду, они сами договариваются со страховой компанией об этом. Многие ставят датчики, благодаря чему полис снижается в цене. Это дело добровольное.

Глава Российского Союза автостраховщиков Игорь Юргенс.Фото: Иван ВИСЛОВ

Первое чтение законопроекта в парламенте назначено на 15 октября. Недавно документ обсуждали в профильном комитете, где подняли вопрос о том, чтобы обязать страховщиков устанавливать телематические датчики, если клиент изъявит желание.

- Если в законопроекте предписано право водителя поставить такие «черные ящики» или диагностические комплекты, то страховая компания может это сделать, - объясняет Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», участвовавший в заседании. - И я спросил, почему может? Если человек согласен поставить аппаратуру, которая будет отслеживать его законопослушное поведение, что понизит стоимость полиса, давайте обяжем страховые компании это сделать. Я готов внести такую поправку. На что страховые ответили, что не у всех компаний для этого есть финансовая возможность. Появится она через 5-10 лет.