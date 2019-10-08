Шойгу: Новая российская военная техника больше не зависит от импорта
Новая российская военная техника больше не зависит от импорта. Об этом на прошедшем во вторник селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
- При выполнении гособоронзаказа большое внимание уделяется реализации программ импортозамещения. Останутся западные экономические санкции или нет – в любом случае мы продолжим создавать технологически независимую систему вооружения, - чеканил каждое слово глава ведомства.
По данным министра опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В - "сменщик" Ан-26 проходит уже комплексную доработку. Он также сообщил, что испытания нового военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А продолжатся в текущем месяце, а заводские летные перспективного воздушного заправщика планируется завершить в мае следующего года.
Средства на перевооружение есть
- На эти цели армии и флоту в текущем году выделено свыше полутора триллионов рублей. К концу года доля современного вооружения в войсках составит 68 процентов. Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению, - отметил глава военного ведомства.
Чтобы полностью освоить выделенные средства, и не потерять ни единой копейки, Минобороны совершенствует систему обеспечения целевого использования бюджетных средств при реализации государственного оборонного заказа.
- В дополнение к существующим механизмам мониторинга с начала года ведется прием документации по раздельному учету итогов финансово-хозяйственной деятельности исполнителей госзаказа. Это дает возможность по-новому подходить к определению корректной цены продукции и принимать грамотные управленческие решения по авансированию исполнителей, - объяснил общие для всех правила Шойгу.
ИСТОЧНИК KP.RU