Красноярские школьники учатся в «космической лаборатории» у настоящих космонавтов

Узнать, как строятся ракеты, встретиться лично с летчиками-космонавтами и даже посетить предприятие ракетно-космической промышленности — эти и многие другие возможности стали доступны школьникам и студентам Красноярского края. С начала учебного года в регионе стартовал проект «Малая космическая одиссея». Он был разработан в рамках большой научно-образовательной программы, которую подготовил летчик-космонавт, герой России Александр Лазуткин.

На средства президентского гранта в Красноярском Доме науки и техники решено было организовать лекции, встречи с космонавтами и ветеранами ракетно-космической отрасли, выставки проектов. Кроме того, здесь была открыта специальная аудитория, чтобы участникам проекта не приходилось подстраиваться под расписание других площадок.

Интересно, что кроме космической теории ребята получат возможность подготовить собственные исследовательские и проектные работы под руководством опытных наставников. Для практических занятий в рамках «Малой космической одиссеи» будет создана онлайн-платформа — виртуальная «Космическая лаборатория». Здесь старшеклассники и студенты будут получать конкурсные задания и узнавать результаты исследований, следить за реализацией творческих проектов. Кроме того ребята смогут посмотреть записи тренингов, лекций и выступлений летчиков-космонавтов. Все записи будут доступны не только для учеников Красноярского края, но и для всех желающих из любого уголка страны.

Авторы проекта отмечают, что современная молодежь все чаще стремится к легкому и быстрому заработку, что ведет к вымиранию научной и инженерной элиты в нашей стране. Благодаря проекту «Малой космической одиссеи» специалисты рассчитывают привить школьникам интерес к научно-техническому творчеству, вовлечь ребят в исследовательскую деятельность и повысить их осведомленность о достижениях российской науки.

«Наша задача – объединить школьников, студентов технических колледжей и вузов, работников и ветеранов ракетно-космической отрасли для передачи опыта и знаний. Это позволит создать непрерывную систему дополнительного профессионального образования в области космонавтики, привлечь молодежь к научно-исследовательской работе, решить проблему вовлечения и закрепления кадров для высокотехнологичных предприятий Красноярского края», - рассказали авторы проекта.

По задумке организаторов, «Малая космическая одиссея» поможет ученикам определиться с будущей профессией, покажет возможные пути развития и реализации в науке. Кроме того, проект предназначить повысить престиж инженерных специальностей.

В связи с этим на очное отделение «Малой космической одиссеи» приглашаются ученики старших классов школ, а также учащиеся начальных курсов колледжей и университетов. Самых талантливых и увлеченных ребят будут ждать технические вузы Красноярского края и дальнейшее трудоустройство по профилю на предприятиях ракетно-строительной промышленности.

Однако проект намного шире. Благодаря созданию онлайн-лаборатории, познакомиться с уникальными научными материалами «Одиссеи» смогут желающие со всей России. Авторы полагают, что проект может быть интересен не только школьникам и студентам со всей страны, но еще и учителям, преподавателям вузов, а также самим летчикам и работникам космической сферы.