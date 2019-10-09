2019-10-09T01:57:58+03:00
Здоровье

Как влияет на организм понижение температуры

И как согреться, если начало холодать
Алина МАКЕЕВА
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- Главное, чтобы руки были в тепле. Ну и голова тоже!- Главное, чтобы руки были в тепле. Ну и голова тоже!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Как влияет на организм понижение температуры.

Сибиряк - не тот, кто не мерзнет, а тот, кто хорошо одевается. Эта народная мудрость как нельзя лучше описывает наше национальное отношение к холодам. Нам всем приходится приспосабливаться. А что на самом деле происходит с нашим организмом осенью и зимой, когда температура на улице падает...

Сердце

Исследования показали, что частота инфаркта миокарда, то есть закупорки коронарного сосуда, выше зимой, чем летом. Потому что температура за окном снижается, из-за этого, согласно законам физики, сосуды сужаются. Сердцу становится работать сложнее. Узкие сосуды легче закупориваются тромбами.

Важно! Для здоровья сердца необходимо, чтобы руки-ноги были в тепле. Поэтому носите обувь по сезону, на толстой подошве и с теплыми носками, а когда начинаются холода, не пренебрегайте перчатками.

Кстати, курение особенно губительно для сердечников в холода. Потому что курение вызывает спазм сосудов, а тут еще они дополнительно сужаются из-за морозца.

Бронхи и легкие

Холодный воздух провоцирует бронхоспазмы, и это становится большой проблемой для всех астматиков. У курящих тоже аналогичные проблемы.

Что делать? Дышать на улице через шарф или медицинскую маску - так воздух попадает в легкие уже слегка согретым.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Чем согреться?

Лучше всего горячим чаем или бульоном. Алкоголь, которые предпочитают многие «для сугреву», мгновенно дает ощущение тепла за счет расширения сосудов. Но это тепло столь же быстро улетучивается, и человек мерзнет еще сильнее.

Горячий чай хорошо прогревает. Но если нужно, чтобы тепло дошло даже до пяток и держалось подольше, нет ничего лучше горячего жирного бульона. Благодаря тому, что это не только горячий, но и калорийный продукт, у человека появляется дополнительная энергия. А значит, ее хватит и на обогрев организма.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу, 10.55, Первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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