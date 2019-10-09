2019-10-09T13:58:38+03:00
В мире

Женщина сдала полиции жениха, который ради свадьбы ограбил банк

Он пошел на преступление, чтобы купить любимой обручальное кольцо и оплатить церемонию – она не оценила порыв
Юлия САЛЬНИКОВА
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Свадьба должна была состояться 6 октябряСвадьба должна была состояться 6 октябряФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Эдвард Бампус мог бы стать одним из самых романтичных преступников в мире, но стал парнем, которого за день до свадьбы сдала полиции любимая.

Диона Трейлор готовилась сказать «да» в церкви и в органах регистрации брака Хиту Эдварду Бампусу в субботу 5 октября. Старательно заучивала речь «вместе и в горе, и в радости», а в перерывах лазила по соцсетям, как вдруг увидела своего Эдварда в криминальной сводке.

Невесту друзья теперь называют "сильной женщиной" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Невесту друзья теперь называют "сильной женщиной"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Полиция Техаса разместила в соцсетях фото подозреваемого в ограблении банка. Оказалось, в пятницу 4 октября мужчина в кепке зашел в национальный банк города Гровтон и потребовал от оператора отдать все деньги, что есть в наличии. Уходить по-английски американцу было неловко, поэтому, пока сотрудница банка собирала для него пакет с купюрами, он рассказал ей свою печальную историю.

Мужчина признался – в субботу у него свадьба, а денег нет не то что на торжество мечты, жениху не на что было даже купить обручальные кольца. Он мечтал достать столько денег, чтобы любимая ахнула от вида колец, а само торжество запомнила на всю жизнь.

Диона и правда запомнит эту свадьбу, потому что никакой церемонии не получилось. Увидев любимого на фото с камер наблюдения, она позвонила Бампусу. Невеста заставила его пойти в полицию и во всем сознаться. Жених, смело ограбивший пару часов назад банк, мирно подчинился. Его арестовали.

Жених попал под прицел камеры банка Фото: Twitter.com

Жених попал под прицел камеры банкаФото: Twitter.com

Большую часть похищенного он вернул, как сообщает Daily Mail. Но избежать уголовной ответственности мужчине не удастся.

Будет ли невеста ждать из тюрьмы любимого не известно, ее страничку в соцестях заполнили сообщения от друзей и родственников – все поддерживают Диону из-за сорвавшейся свадьбы и называют американку «сильной женщиной».

ИСТОЧНИК KP.RU

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