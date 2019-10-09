2019-10-08T12:32:01+03:00
Анекдоты

Большой Смердяч проиграл Бухалову

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Президент Перу и парламент отстранили друг друга от власти

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Вологодская деревня Большой Смердяч уступила ярославскому селу Бухалово и выбыла из конкурса населенных пунктов с самым смешным названием

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Жительница Пермского края отсудила у бывшего мужа унитаз

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В Воронеже вместо тепла по батареям пустили ток

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Медведь украл ролл с омаром и картошку фри у жительницы города Сэндвич

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В Подмосковье грузовик раздавил на дороге крокодила

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Медсестра сбросила 76 килограммов на диете из чипсов и пиццы

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Женщина забеременела в 16-й раз и стала старейшей суррогатной матерью

ИСТОЧНИК KP.RU

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В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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