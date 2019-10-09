Большой Смердяч проиграл Бухалову
Президент Перу и парламент отстранили друг друга от власти
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Вологодская деревня Большой Смердяч уступила ярославскому селу Бухалово и выбыла из конкурса населенных пунктов с самым смешным названием
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Жительница Пермского края отсудила у бывшего мужа унитаз
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