Карел Готт: Если бы я получил гонорар за выход моих пластинок в СССР, я бы купил себе дворец

Карел Готт много лет дружил с музыкальным редактором всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» Анной Качалиной. Перед смертью Качалина передала свой фотоархив Ивану Ильичеву, музыкальному продюсеру ретропроекта «Имена на все времена».

- Анна Николаевна очень много мне рассказывала о своем чешском друге, я записал ее воспоминания, - сообщил «КП» Иван Ильичев. Вот фрагмент воспоминаний Анны Качалиной о Кареле Готте.

Свита из поклонниц

«Когда Карел приезжал на студию, весь двор вокруг студии «Мелодия» заполнялся девушками и женщинами. Оказывается, в 70-е годы у Карела был свой фан-клуб. Его поклонницы ездили за ним по городам и обменивались информацией, где выступает Карел или в какой гостинице он остановился. Поклонницы его буквально преследовали. Помню, однажды во дворе нашей студии собралось почти 100 человек - и все хотели услышать голос Карела. Мы даже на короткое время открыли окна в студии, чтобы собравшиеся на улице могли слушать его пение.

Музыкальный редактор студии грамзаписи «Мелодия» Анна Качалина. Фото: Личный архив Ивана Ильичева

При всей огромной популярности в нем не было ни капли звездности и надменности. Я много раз была свидетельницей, насколько умело и дипломатично он обходился с поклонницами. Они готовы были идти с ним в гостиницу, провожать до гостиничного номера. Но Карел был удивительный: он умел им всем отказать так, что ни одна не уходила обиженной».

«Почему у вас в СССР все такое мрачное?»

«Однажды Карел вызвал меня на серьезный разговор. Как раз вышла его первая сольная пластинка на «Мелодии». Мы для обложки сделали фотосессию на фоне нашей студии (студия располагалась в старой англиканской кирхе возле Московской консерватории). Оформлением пластинки занимался наш оформительский отдел. И вот стоит Карел с новой пластинкой в руках и так грустно говорит: «Аня, что это?» Я не сразу поняла, о чем он спрашивает. «Ты знаешь, это очень плохое оформление пластинки. Сплошная чернота, и даже не видно, что за человек на фото. Почему у вас в СССР все такое мрачное? Разве можно продавать людям пластинку с такой пасмурной и хмурой обложкой?» Я сослалась на то, что не было других фотографий, на что он сказал: «Я привезу тебе из Чехии свои пластинки. Покажи их своему руководству, и пускай оно посмотрит, как красочно выглядят обложки моих пластинок. Пусть им будет стыдно!»

Певец во время отдыха в одном из столичных бассейнов. Фото: Личный архив Ивана Ильичева

В следующий приезд в Москву он действительно привез мне целый ворох своих чешских пластинок.

Карел Готт - Скрипка Паганини.

Конечно, мы тогда ничего не понимали в рекламе. Зачастую пластинки выпускались вообще без обложек. Но Карел был человек очень высокого и тонкого вкуса. Во всем - в музыке, в манерах, в одежде... Поэтому и в деле оформления обложек он тоже знал толк!

Кстати, в СССР исполнитель практически не имел никаких прав на сделанные в студии записи. Певец получал гонорар только за время работы в студии. А это были сущие копейки. А потом фирма «Мелодия» продавала эти пластинки миллионными тиражами, и уже ничего с этого артисту не платили. Помню, когда Карел узнал, каким тиражом вышла его пластинка, он схватился за голову: «Аня, если бы такой тираж издали в Чехии или Германии, я бы за эти деньги купил себе целый дворец. А у вас я не получаю ничего».

Поэтому большинство западных артистов отказывались у нас записываться. Уговорить было крайне сложно. И только Карел Готт и Анна Герман делали это всегда с большой радостью. Из всех эстрадных артистов соцлагеря только эти два артиста записали в СССР наибольшее количество виниловых пластинок».

Обложка этого альбома не понравилась Карелу из-за мрачности. Пластинку Готт подарил Анне Качалиной, подписав обложку: «Это я». Намек на то, что фото было выбрано неудачно: мол, надо еще догадаться, где тут певец!

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

В детстве интересовался похоронами

Странности Пражского соловья

Карел Готт родился в городе Пльзень в 1939 году. В свои детские годы пугал родственников странным увлечением. Мальчик не любил футбол и другие активные игры, к которым его пытался приобщить отец. Был равнодушен к книгам и настольным играм. Его увлекали... похороны. Нередко Карел сопровождал похороны от дома умершего до самого кладбища. Если долгое время в его родном городе никого не хоронили, мальчик сам устраивал похороны умершей кошке или голубю. Даже пытался на трубе исполнить траурный марш. Соседи считали такие игры ребенка не совсем нормальными.

В четвертом классе Карел с другом решили уехать на Север и стать полярниками. Их поймали в приграничной зоне и отправили домой.

После школы, провалив экзамены в художественный институт, уехал учиться в Хеб на электромонтера трамвайных систем. С 1957 года работал на заводе электриком, а параллельно начал певческую карьеру - пел в клубах и пражских кафе. Карел вспоминал: «Рабочий день на фабрике начинался в шесть утра, а концерты в кафе заканчивались в полночь. Начальник пожаловался отцу на мою плохую работу. Папа говорил, что у него один сын и тот непутевый. В бригаде показывали на меня пальцами. А когда я сказал, что мечтаю петь в Лас-Вегасе, и вовсе объявили сумасшедшим... Прошло восемь лет, и я прислал на фабрику открытку из отеля в Лас-Вегасе, в котором полгода выступал со своими песнями».

Готт женился только в январе 2008 года, когда ему было 68 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1960 году Готт поступил в Пражскую консерваторию по специальности «оперное пение». Тогда же выучил русский язык. К тому же его педагогом был лирический тенор Константин Каренин - русский эмигрант, ученик Федора Шаляпина.

На конкурсе «Евровидение-1968» Готт представлял Австрию и занял 13-е место с песней Tausend Fenster.

Официально женат Карел Готт был один раз. Супруга - Ивана Готтова (в девичестве - Махачкова), певица и телеведущая, работала в Бродвейском театре, моложе певца на 38 лет. До этого брака Готт стал отцом двух девочек: Доминики (1973) и Люси (1987). В 2006 году у пары родилась дочь Шарлотта Элла, в 2008?м - дочь Нелли София.

Карел Готт - Отчий дом.

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