Не стало «пражского соловья» Карела Готта

Меньше трех месяцев назад, 14 июля, Карел Готт отмечал 80-летие. В Чехии, где Готт был звездой номер один (его статус можно сравнить со статусом Аллы Пугачевой в России) юбилей праздновали чуть ли не на государственном уровне. Однако Готт был вынужден отменить концерт в северной Богемии, запланированный на юбилейные даты. Официально озвученная причина - воспаление легких. На самом деле все обстояло еще хуже.

Об этом он сам рассказал в фейсбуке в середине сентября: полтора года назад у него диагностировали миелодиспластический синдром - тяжелое заболевание крови, которое может перейти в острую лейкемию. У Карела Готта так и случилось. Певец сообщил, что за ним наблюдают врачи, и попросил журналистов уважать его частную жизнь, не копаться в медицинских подробностях.

Карел Готт в июне 2019 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Готта и до того были нелады со здоровьем: в 2015 году ему поставили диагноз неходжкинская лимфома, но с этой болезнью удалось справиться с помощью химиотерапии, уже через несколько месяцев он объявил, что выздоровел. А на этот раз… «С огромной печалью в сердце сообщаю, что мой любимый муж Карел Готт ушел от нас вчера, 1 октября, незадолго до полуночи, после тяжелой и продолжительной болезни. Он умер дома, тихо, во сне, в кругу семьи» - сообщила его супруга.

Карел Готт прославился рано, когда ему было чуть за двадцать. Он с детства обладал прекрасным голосом, но для начала окончил ПТУ и какое-то время работал электриком (отец совершенно не верил в его фантазии о сценической славе и настоял, чтобы он овладел «серьезной» профессией; мать, наоборот, всячески поддерживала артистические устремления сына).

Карел Готт - Скрипка Паганини.

Летом 2019 года к юбилею певца выпустили ограниченным тиражом купюру с его портретом. Банкноты за несколько дней разлетелись по коллекциям.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сначала были любительские выступления в клубах, потом, после участия в певческом конкурсе - и профессиональные, с оркестром. В 1964 году он был удостоен звания «Золотой соловей» как лучший чешский певец года (в будущем это звание присудят ему еще сорок раз). На темноволосого голосистого красавца обратили внимание зрители и особенно зрительницы по всей Европе и в Америке: ему рукоплескали и в Лас-Вегасе (где он выступал несколько месяцев подряд, несмотря ни на какие «железные занавесы»), и во Франции, и в Германии (где он оставался дико популярен всю жизнь).

Готта очень любила публика Советского союза.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Готт не поленился овладеть несколькими языками в достаточном объеме, чтобы исполнять на них песни. И в числе этих языков был русский: именно Готт был самым известным в Советском Союзе чехом. Владимир Винокур шутил: «К нам приезжает каждый год певец из Праги Карел Готт» - и это было правдой, певец постоянно выступал с концертами, появлялся на телевидении, пел дуэтом с советскими исполнителями вроде Софии Ротару, выпустил на фирме «Мелодия» две пластинки на русском языке.

Певец Карел Готт на сцене, 1998 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большую часть своей жизни Готт провел холостяком. Тем не менее, в 1973 году в результате романа с танцовщицей Антонией Заспаловой у него родилась дочь Доминика (он узнал об этом только девять месяцев спустя и долго держал существование девочки в секрете от публики), а в 1987 году тогдашняя подруга Ивета Коларова родила ему вторую дочку, Люси. Оба раза он и не подумал жениться на матерях девочек. Только в 2008 году, когда ему было 68, в Лас-Вегасе, где брак можно оформить моментально, он женился на Иване Махачковой, медсестре моложе его на 37 лет. К тому моменту она уже родила ему еще одну, третью дочь, Шарлотту Эллу, и была беременна четвертой, Нелли Софией.