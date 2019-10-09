Никто не выселит: почему в России нужно развивать рынок арендного жилья

Но российскому рынку есть, что предложить арендатору – на рынок выходят все новые проекты арендных домов. Почему в стране нужно развивать арендное жилье, разбиралась редакция КП.

Собственный рынок

Неотъемлемым элементом на рынке жилья экономически развитой страны является наличие арендного жилья. Во всем мире это популярная модель обеспечения населения квадратными метрами, рассказывает заведующая кафедрой менеджмента недвижимости РАНХиГС Елена Иванкина.

«Для того, чтобы выйти за пределы «серого рынка аренды» необходимо строить арендные дома, как это делается во всем мире. Целый дом строится под рынок аренды, иногда даже возводят кварталы. Для того чтобы в России появлялось больше доходных домов, нужна регулирующая система на уровне законодательства, а также больше преференций», - поделилась мнением Иванкина.

Развитием арендного жилья занимается ДОМ.РФ. Ранее премьер-министр страны Дмитрий Медведев назвал условия развития этого рынка в России. Среди них повышение доходов населения и новые проекты и правильное регулирование в этой отрасли.

«Нам нужно кое-что изменить в регулировании договора аренды жилья. Потому что в основном наше законодательство жилищное всегда было ориентировано на договор социального найма или на отношения, связанные с собственностью на жилье", - сказал глава правительства в программе «Диалог». По его словам, развитие такого рынка выгодно экономике, потому что повышает мобильность населения.

При этом нельзя смешивать понятия социального и коммерческого найма. В первом случае жилые помещения предоставляются в силу закона муниципалитетами нуждающимся малоимущим гражданам из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма. Задача ДОМ.РФ заключается в том, чтобы создавать на рынке успешные коммерческие продукты, которые в дальнейшем будут мультиплицироваться рынком.

Стоит отметить, что пока только порядка 10% населения России пользуются арендным жильем. В развитых странах этот показатель достигает 40%, а в крупнейших городах мира – 80%.

По словам главного редактора Prian.ru Филиппа Березина, в тех странах, где арендный рынок развит хорошо, например, вся центральная Европа, там люди не боятся снимать жилье, предпочитают снимать комфортные апартаменты в доходных домах, а не копить всю жизнь на свою квартиру.

«Арендаторы во всем мире, прежде всего, мобильные люди: поработали в одном месте, потом переехали. То есть для них создаются условия, чтобы переезжать было интересно с экономической точки зрения», - рассказал эксперт. Он добавил, что в России важно формировать собственный рынок такого жилья, это поможет решить жилищные проблемы россиян.

Необратимый рост

Так или иначе, но Россия нуждается в новых реалиях, которые позволят обеспечить потребности граждан в улучшении жилищных условий. Руководитель коммерческой службы ДОМ.РФ Анна Двуреченская отмечает, что сейчас в России около 26 миллионов семей хотят улучшить свои жилищные условия.

«Порядка шести миллионов готовы рассматривать аренду как инструмент решения жилищного вопроса. Для удовлетворения такого спроса и потребностей граждан важно развивать цивилизованный рынок аренды», - рассказала собеседница КП.

И у компании это получается. Посмотреть только на первый проект «Лайнер» на Ходынке в Москве. Здесь нет ни одного пустующего апартамента. Арендатор получает кроме стен, полностью укомплектованные мебелью и техникой комнаты, круглосуточные услуги консьержа, охраны и диспетчера, профессиональную управляющую компанию, мобильное приложение

Если человек, который пытается снять обычную квартиру, рискует не только быть обманутым, выставленным за дверь, когда понадобится хозяину, да еще и должен накопить тройную сумму: за месяц, депозит и за услуги риелтору, то в арендном доме с него не попросят никаких комиссионных.

«При заключении договора арендатор вносит арендную плату за первый месяц и страховой депозит, равный месяцу аренды. Отдельно оплачиваются только коммунальные услуги по счетчикам. Все остальное включено в арендную плату», - рассказала Двуреченская.

Представитель ДОМ. РФ также добавила, что компания увеличивает присутствие на рынке.

Осенью будет открыто бронирование квартир в новом арендном доме в ЖК «Символ» на юго-востоке Москвы. Это 378 квартир современного формата арендного жилья с удобной транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Заселение запланировано на май 2020 года.

Также в ближайшее время откроется бронирование арендных домов в ЖК «Парк Легенд» и «Матч Поинт». Не за горами и выход в регионы.