«Пятёрочка» и Триколор дарят 20 000 баллов на «Выручай-карту»

В рамках которой его новые клиенты могут получить 20 000 баллов на карту программы лояльности ритейлера «Выручай-карта». Это эквивалентно 2 000 рублей, которые можно потратить на любые покупки в магазинах «Пятёрочка».

Чтобы стать участником акции необходимо до 2 декабря 2019 года приобрести комплект для использования услуг Триколора, зарегистрироваться в личном кабинете в системе оператора и оставить заявку, указав в соответствующем разделе номер «Выручай-карты», на которую будут начислены баллы.

«Такие проекты помогают нам улучшить сервис «Пятёрочки» и повысить лояльность гостей наших магазинов. Участвуя в акции, они получают два в одном: приятное времяпровождение в кругу семьи за просмотром телеканалов и фильмов благодаря Триколору и свежие качественные продукты от «Пятёрочки», которые они могут приобрести на полученные баллы», - комментирует Галина Кардаева, руководитель управления программ лояльности торговой сети «Пятёрочка».

«Мы рады дарить нашим текущим и будущим клиентам возможность получать всё больше эксклюзивных предложений. Они видят, что становиться и быть частью Экосистемы Триколора — с каждым днём всё выгоднее и удобнее. Проект с одной из ведущих российских торговых сетей «Пятёрочка», магазины которой есть практически в каждом регионе страны, позволит нашим новым клиентам получить практичный подарок от нас в виде бонусов на «Выручай-карту», — говорит заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу Триколора Андрей Нестеров.

По данным на 30 сентября 2019 года количество ежемесячно активных держателей карты программы лояльности «Выручай-карта» - свыше 32 млн человек, проникновение в РТО - более 65%.