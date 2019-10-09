2019-10-09T17:23:36+03:00
Дом. Семья

Италия становится ближе

Если вы мечтаете о солнечной Италии, но дела не пускают в отпуск, можно устроить «маленькую Италию» на вашей кухне. Для этого вам потребуется кулинарное мастерство и правильные продукты
Поделиться:
Изменить размер текста:

За мастерством мы отправились на мастер-класс «Итальянская осень» под руководством настоящего итальянского шефа Марко Праццоли. В атмосфере уютной студии в центре Москвы веселый шеф четыре часа подряд терпеливо объяснял, как правильно замешивать и раскатывать тесто для пасты, нарезать цуккини и готовить филе индейки для закуски Tacchino Tonnato. Оказывается, тесто для пасты можно очень эффективно «протянуть» в дружеском хороводе вокруг стола. Многие присутствующие взяли этот прием на заметку для будущих активностей по тимбилдингу. Действительно, паста сплачивает. Убедились на собственном опыте.

Всем было интересно узнать, где Марко берет продукты для своих итальянских шедевров. Прямые поставки из Италии или Дорогомиловский рынок? К нашему удивлению, в холодильнике мы обнаружили множество продуктов из ассортимента районного магазина "у дома" "Дикси". И дело не в санкциях, а в том, что по мнению Марко, российские поставщики за последние несколько лет заметно повысили качество. Поэтому торговые сети начали активно заказывать производство продуктов под собственными торговыми марками. Это выгодно как самим сетям, так и покупателям. Ведь каждому приятно немного сэкономить. Например, на десерт мы приготовили радужный чизкейк – в основе его рецепта лежит овсяное печенье собственной торговой марки сети. Это в хорошем смысле обычное печенье – по классическому рецепту. Чизкейк, приготовленный под чутким надзором Марко, таял во рту. Ради интереса мы посчитали себестоимость изготовления такого десерта дома и сравнили с ценой ресторанных чизкейков. Разница оказалась настолько велика, что по глазам коллег было понятно: в ближайшее время они всерьез начнут практиковать приготовление домашних десертов. Опять же, семейный тимбилдинг!

Кулинарные мастер-классы стали популярным способом проведения досуга – как корпоративного, так и дружеского или семейного. Узнавать что-то новое об обычных продуктах, учиться их сочетать и готовить вкусные блюда под руководством опытного шефа означает гарантированный успех у всей компании, а музыкальное сопровождение превращает работу за плитой в праздник. Который вы всегда можете повторить на своей кухне с продуктами местного производства. И не только из-за санкций.

Меню вечеринки в стиле "итальяно"

1 Закуска Такино Тоннато

2 Паста Болоньезе

3 Рыба с овощами и лисичками

4 Десерт «Радужный» чизкейк

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Химическая диета Усама Хамдий поможет при диабете
Химическая диета Усама Хамдий была разработана специально для людей, страдающих сахарным диабетом. По отзывам диетологов, следовать диете непросто, поэтому разобраться в непростых правилах питания поможет меню на 4 недели
Новости 24
Минобороны России опубликовало видео стрельб крылатых ракет «Калибр» с подлодки в Черном море
Путин уволил своего советника по экономическим вопросам Сергея Глазьева
Трамп о словах осведомителя о его разговоре с Зеленским: «очень большая ложь»
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток самой большой ошибкой США
В Москве мужчину жестоко избили и отняли 60 тысяч долларов у банка
Вертолет Ми-35П снес трибуны на военном параде в Индонезии
"Нафтогаз" выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Источник мира»: Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии
Путин и Эрдоган обсудили готовящуюся операцию турецких войск в Сирии
«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»
Ученый создала собственную лабораторию для диагностики редкого вида рака
Врач рассказал о способах борьбы с осенней хандрой
Эколог: российские дети разделяют стремление Греты Тунберг
В США 9-летнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
С космодрома «Байконур» запустили ракету «Протон-М» с европейскими и американскими спутниками
Месси хотел уйти из «Барселоны»
В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита после срыва вывода войск в Донбассе