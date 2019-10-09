Италия становится ближе

За мастерством мы отправились на мастер-класс «Итальянская осень» под руководством настоящего итальянского шефа Марко Праццоли. В атмосфере уютной студии в центре Москвы веселый шеф четыре часа подряд терпеливо объяснял, как правильно замешивать и раскатывать тесто для пасты, нарезать цуккини и готовить филе индейки для закуски Tacchino Tonnato. Оказывается, тесто для пасты можно очень эффективно «протянуть» в дружеском хороводе вокруг стола. Многие присутствующие взяли этот прием на заметку для будущих активностей по тимбилдингу. Действительно, паста сплачивает. Убедились на собственном опыте.

Всем было интересно узнать, где Марко берет продукты для своих итальянских шедевров. Прямые поставки из Италии или Дорогомиловский рынок? К нашему удивлению, в холодильнике мы обнаружили множество продуктов из ассортимента районного магазина "у дома" "Дикси". И дело не в санкциях, а в том, что по мнению Марко, российские поставщики за последние несколько лет заметно повысили качество. Поэтому торговые сети начали активно заказывать производство продуктов под собственными торговыми марками. Это выгодно как самим сетям, так и покупателям. Ведь каждому приятно немного сэкономить. Например, на десерт мы приготовили радужный чизкейк – в основе его рецепта лежит овсяное печенье собственной торговой марки сети. Это в хорошем смысле обычное печенье – по классическому рецепту. Чизкейк, приготовленный под чутким надзором Марко, таял во рту. Ради интереса мы посчитали себестоимость изготовления такого десерта дома и сравнили с ценой ресторанных чизкейков. Разница оказалась настолько велика, что по глазам коллег было понятно: в ближайшее время они всерьез начнут практиковать приготовление домашних десертов. Опять же, семейный тимбилдинг!

Кулинарные мастер-классы стали популярным способом проведения досуга – как корпоративного, так и дружеского или семейного. Узнавать что-то новое об обычных продуктах, учиться их сочетать и готовить вкусные блюда под руководством опытного шефа означает гарантированный успех у всей компании, а музыкальное сопровождение превращает работу за плитой в праздник. Который вы всегда можете повторить на своей кухне с продуктами местного производства. И не только из-за санкций.

Меню вечеринки в стиле "итальяно"

1 Закуска Такино Тоннато

2 Паста Болоньезе

3 Рыба с овощами и лисичками

4 Десерт «Радужный» чизкейк